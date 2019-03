Die neue Ochtum-Brücke: Endspurt für 13-Millionen-Projekt

Ein Intercity überquert in Dreye die Ochtum über jene provisorische Baukasten-Brücke, die das Technische Hilfswerk errichtet hat.

Die Erneuerung der Eisenbahnbrücke über die Ochtum ist fast abgeschlossen und damit nähert sich auch das 13-Millionen-Projekt dem Finale.

Weyhe-Dreye - Von Sigi Schritt. Eine Überführung aus Stahlbeton ersetzt auf dem Streckenabschnitt zwischen Kirchweyhe und Dreye längst das Bauwerk von 1881. Doch noch rollt der Güter-, Fern- und Nahverkehr zwischen Bremen und Osnabrück nicht über den neuen Abschnitt, sondern über die danebenliegenden provisorischen Brücken vom Technischen Hilfswerk (THW).

Unter dem rollenden Rad und mit enormen Aufwand hatte die Deutsche Bahn im 2017 eine Mini-Umleitungsstrecke parallel zu den eigentlichen Gleisen gebaut, um das Stahlwerk mit Asbest-Beschichtung in Ruhe vor Ort zu zerlegen. „Wir schwenken die Gleise jetzt zurück“, sagt Bahn-Sprecherin Sabine Brunkhorst. Das geschieht zwischen Mittwoch, 0 Uhr, und Montag, 1. April, 7 Uhr. Für diesen Zeitraum wird Dreye zum Nadelöhr. Dann sei mindestens ein Gleis gesperrt, erklärt der zuständige Projektingenieur Torsten Rehling vom Bremer Büro „HKC Architekten und Ingenieur-Consult“. Das bleibt nicht folgenlos – insbesondere für Pendler. „Der Fahrplan wird ausgedünnt“, so Sabine Brunkhorst.

Wer im ICE, IC oder im Flixtrain von Osnabrück nach Hamburg im Zug sitzt, nimmt die in den Fahrplänen eingerechneten Verzögerungen sicherlich kaum wahr. Die Güterzüge werden auf dem Weg vom Ruhrgebiet nach Hamburg ohnehin laut Brunkhorst großräumig umgeleitet. Vom Dreyer Nadelöhr besonders betroffen sind dagegen die Nutzer des Nah- und Regionalverkehrs: Pendler müssen in diesem Zeitraum mit veränderten Abfahrtzeiten, Verspätungen und sogar Zugausfällen rechnen. Es wird außerdem ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, kündigt die Bahn-Sprecherin Sabine Brunkhorst an.

Zunächst beginnen die Arbeiter mit dem Gleis von Kirchweyhe Richtung Bremen. Für 54 Stunden ist dieser Schienenstrang gesperrt. Dann folgt der zweite in umgekehrter Richtung.

+ Die Gleisarbeiter bereiten den Anschluss der Brückengleise an den Hauptstrang vor. © Foto: Sigi Schritt

Weil die Sperrzeiten mehrere Jahre im Voraus feststehen, mussten die Vorarbeiten rechtzeitig fertig sein. Das sei nicht einfach gewesen, weil die Planer sich verrechnet hatten. „Der mittlere Teil des dreiteiligen Kolosses wog nicht 125 Tonnen wie gedacht, sondern 168“, so Torsten Rehling. „Wir wollten im November 2017 mit dem Abbruch fertig sein, es wurde April.“ Deshalb wurde im Schichtbetrieb die Zeit wieder eingeholt.

So haben Gleisbauer rechtzeitig auf der neuen Brücke Schotter eingebracht und Schwellen sowie sogenannte Gleisjoche verlegt. Das sind etwa sechs Meter lange Abschnitte, die per Zwei-Wege-Bagger an die richtige Position geführt werden. Dann werden der Schotter verdichtet und die kurzen Schienen durch lange ersetzt.

Während die Züge in ein paar Tagen wieder ihre übliche Geschwindigkeiten fahren – dort gilt Tempo 140 – , wird die Baustelle rückgebaut. Ende des Jahres sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, deren Planungen mit einem Vorlauf von mehr als einem Jahrzehnt begonnen hatten.

Dieses Projekt sei für die Deutsche Bahn sehr aufwendig gewesen, hieß es, und hatte mehrere Besonderheiten. „Die beiden Baukastenbrücken vom Technischen Hilfswerk haben wir vom Bundesverkehrsminister nur geliehen“, sagt die Bahn-Sprecherin. Diese beiden Notfallbrücken für Deutschland werden im Rahmen eines sechswöchigen THW-Übungseinsatzes ab Mitte April wieder verpackt und gehen ins Lager in Konz bei Trier.

+ Es fehlt noch ein paar Schwellen. Die werden in Kürze auf den Schotter gesetzt. © Foto: Sigi Schritt

Auch die Natur bekomme den Raum wieder, den die Bahn für ihre Arbeiten kurzfristig „geborgt“ hatte. Petra Noack vom Bremer Büro Tesch Landschafts- und Umweltplanung Bremen, erinnerte daran, dass der Bahn-Konzern großflächige Untersuchungen durchgeführt und eine Vielzahl von schutzbedürftigen heimischen Tierarten festgestellt hatte. Unter anderem bekamen Turmfalken ein neues Zuhause, aber auch ein Graben wurde verlegt – für den Steinbeißer.

