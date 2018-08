Endlich mal wieder um Mitternacht ins Bett

Weyhe - Von Philipp Köster. Die 19. Ausgabe der großen Sommerparty Weyhe total ist die erste, die Heinz-Hermann Kuhlmann nicht mehr allein organisiert hat. Wie berichtet, hat er das Gastronomen-Paar Antje und Matthias Eggers mit ins Boot geholt, die ihn in zwei bis drei Jahren beerben sollen.

„Ich werde nächstes Jahr 70 – da freue ich mich, wenn ich nicht mehr bis zum Schluss da sein muss, sondern um Mitternacht ins Bett kann.“ Antje Eggers hat bereits alle Gespräche mit den Genehmigungsbehörden, also Gemeinde, Landkreis und Polizei geführt. Gleichwohl hatte Kuhlmann bei der Vorbereitung des Spektakels von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. November noch den Hut auf.

Zum Beispiel bei der Verpflichtung der musikalischen Höhepunkte. Und in dem Elvis-Double Oliver Steinhoff hat Kuhlmann nach eigenen Angaben eine „Granate“ engagiert, was die Performance, den Gesang und auch die Optik betrifft. Der mit mehrfachen Preisen ausgezeichnete „europäische Elvis Champion“ Steinhoff tritt am Freitag gegen 21.15 Uhr auf. Los geht es um 18 Uhr mit dem Fassanstich durch den Bürgermeister. Danach übernimmt erstmals DJ Oberschwester alias Marcus Grosser. Auch nach Ende des Auftritts von Oliver Steinhoff gegen Mitternacht legt Grosser noch für eine Stunde auf. Um 1 Uhr schweigt die Musik, um 2 Uhr ist Feierabend.

„Die Leuten jubeln und grölen“

Diese Zeiten gelten auch im Wesentlichen für den zweiten Weyhe-total-Tag mit dem Unterschied, dass nachmittags Bettina Degwitz mit ihren Tanz- und Ballettschülern das Publikum unterhält.

Der musikalische Höhepunkt ist der Auftritt der laut Kuhlmann „Kracher“-Partyband Decoy. „Die machen alles, von Blues über Rock bis hin zu Schlager, dass die Leute mittanzen und mitsingen, jubeln und grölen können“, verspricht der Vorsitzende des Marktplatzvereins den Gästen gute Unterhaltung.

Der Sonntag ist dann traditionell der Familientag. Das Programm hat Antje Eggers gestaltet. Der Zaun ist dann abgebaut, der Eintritt frei. Um 10 Uhr halten Pastoren der beiden evangelischen Kirchengemeinden einen Gottesdienst. Gegen 11 Uhr rollen etwa 25 historische Gefährte des Oldi-Clubs Syke an, um 12 Uhr heizt Didi-Doktor alias Dietrich Heumann dem Publikum mit seinen hoch- und niederdeutschen Liedern ordentlich ein. Eine Stunde später treten dann die Genkys auf und spielen – mit Pausen – bis 18 Uhr.

Für anregende Getränke sorgen die Zapferei des Ehepaars Eggers und der Pfälzer Weintreff. Es gibt zudem Bratwurst, Fisch, Schmalzkuchen, Eis und anderer deftige und süße Leckereien. Ein benachbartes Autohaus macht unter anderem mit dem Thema Caravan Lust auf den Spätsommer.

Der Zaun um das Gelände müsse sein, betont Heinz-Hermann Kuhlmann, ansonsten sei eine solche Veranstaltung sicherheitstechnisch nicht zu bewerkstelligen. „Ich kann da ja nicht eine Kette von 500 Polizisten hinstellen.“ Auch würde das Areal andernfalls von Glasscherben gesäumt. Zudem würde durch Zaun und Kontrollen mitgebrachter Alkohol vermieden. Als Aufpasser fungiert wieder der Eiko Sicherheitsdienst, der aus dem Weserstadion bekannt ist. Die Mitarbeiter geben den Besuchern ein gutes Gefühl, versichert Kuhlmann.

Der Vorverkauf für Weyhe total läuft bis Freitagabend um 18 Uhr. Karten gibt es bis 18 Uhr, und zwar im Weyher Theater, bei der Kreiszeitung, Nordwestticket und im Teekontor. Das Kombiticket für beide Abende kostet 14 Euro, für den Elvis-Abend allein 10, für Decoy acht. An der Abendkasse sind 12 (Freitag) beziehungsweise 10 Euro (Samstag) zu berappen. Das Zelt ist wie immer überdacht. Regen braucht kein Gast zu fürchten. Ohnehin versprechen die Aussichten Kaiserwetter.