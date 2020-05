Endlich weg mit dem Grünzeug!

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Reger Verkehr herrschte am Samstag auf der Straße Im Bruch. Dort hatten gleich zwei Grüngut-Annahmestellen geöffnet, was bei einigen Anlieferern für Irritationen sorgte.

Auf dem einen Gelände darf regelmäßig freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr Laub und Strauchschnitt abgeliefert werden, aber kein Grasschnitt mehr. Den meisten Besuchern, die auf diesem Gelände ankamen, erklärte Mitarbeiter Hans-Heinrich Rendigs, dass der ursprünglich für die Osterfeuer bestimmte Strauchschnitt etwa 200 Meter entfernt auf dem Lagerplatz der Gemeinde kostenlos angenommen wird.

Dort hatten die beiden Bauhof-Mitarbeiter Waltraud von der Behrens und Michael Röhrs alle Hände voll zu tun, denn um 11 Uhr hatten sie bereits mehr als 40 Abladefahrzeuge gezählt. Viele Besucher hatten ihren Strauchschnitt in Säcken im Kofferraum oder in Autoanhängern mitgebracht, aber auch mit Traktoren wurde vertrocknetes Grüngut angeliefert. Ursprünglich sollte dieses Gestrüpp auf den Osterfeuern abgekippt werden. Da diese jedoch in diesem Jahr nicht entzündet werden durften, lagerte es wochenlang in Gärten. Jetzt waren die Menschen froh, dass die Gemeinde ihnen eine Möglichkeit bot, dieses Holz abzuliefern.

Bevor es aufgeladen wurde, hatten sie die Reisighaufen überprüft, weil Vögel möglicherweise darin Nester gebaut haben könnten. „Dann hätten wir halt noch ein bisschen mit der Entsorgung gewartet“, berichtete ein Anlieferer. Er hofft, dass er sein Gestrüpp im nächsten Frühjahr wieder zum Osterfeuer bringen kann.

Weiterer Termin

Die Aktion wird am 16. Mai von 8 bis 13 Uhr wiederholt.