Am Ende ein kraftvoller Weckruf: Orgelkonzert mit Susanne und Jan Wiznerowicz

In der Leester Kirche

+ © Ehlers Jan Wiznerowicz spielt in der Leester Kirche die Furtwängler-Orgel. © Ehlers

Leeste - Das Orgelkonzert zum Kirchenjahresende haben am Freitag etwa 30 Zuhörer in der Leester Kirche verfolgt. Sie wurden von Pastor Holger Tietz begrüßt, der ihnen den Organisten Jan Wiznerowicz vorstellte. Den „Musikus“, wie Tietz ihn nannte, unterstützte dessen Frau Susanne Wiznerowicz an der Furtwängler-Orgel.