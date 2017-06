Ende einer Tradition: Familie Grimpo gibt Bäckerei auf

Petra und Bernd Grimpo in ihrer Backstube am Kirchweyher Richtweg.

Weyhee - Von Sigi Schritt. Die Kirchweyher Bäckerei Grimpo am Richtweg und das Café am Marktplatz haben heute Abend offiziell ihre Pforten geschlossen. Da aber die letzten Bestellungen so umfangreich gewesen seien, öffnet Familie Grimpo am morgigen Sonnabend ihr Ladengeschaft am Richtweg ein letztes Mal. Kunden haben die Möglichkeit, Abschied von „ihrem“ Bäcker zu nehmen.

Wehmut kommt unter anderem bei Arnd Zeigler, Radio- und TV-Moderator und Sprecher des Bremer Weserstadions, auf. Er bedauert, dass ein „weiteres Stück“ seines „alten Kirchweyhes“ bald weg ist. „Geht mir mit jedem kleinen Laden so, mit jeder Kneipe, die dichtmacht, mit jedem Kornfeld, das bebaut wird.“

Wurzeln reichen bis in das Jahr 1932 zurück

Mit dem Entschluss von Bernd und Petra Grimpo, ihr Unternehmen aufzugeben, endet die Tradition jahrzehntelanger Backkunst in der dritten Generation.

Bäckerei Grimpo schließt in Kirchweyhe Zur Fotostrecke

Die Wurzeln reichen bis in das Jahr 1932, als Johann Grimpo in der Gemeinde im Ortsteil Angelse seine Bäckerei gegründet hatte. Doch die Räume waren nach Schilderung von Petra Grimpo zu klein, deshalb wechselte er Jahre später an den Kirchweyher Richtweg genau an die Stelle, an der heute das Wohnhaus steht. „In der Küche war damals der Laden“, erinnert sich Petra Grimpo.

Jahre später legte der Firmengründer die Geschicke seines Unternehmens in die Hände seines Sohnes Heiner.

In einer Zeit, in der die Kleinbetriebe der backenden Zunft noch nicht besonders an Vergrößerung dachten, eröffneten Heiner (82) und Lore (79) Grimpo die erste Bäckereifilliale in Weyhe. Sie waren damit in der Region Vorreiter des Filialkonzeptes. So versorgte die Familie Grimpo zunächst im neu gebauten Brema-Supermarkt (in dem Gebäude der Tanzschule Nadine Reiners) an der Bahnhofstraße die Kunden mit Backwaren aller Art. Zwei Jahrzehnte später folgte eine andere Filiale im Lidl-Supermarkt, ebenfalls an der Bahnhofstraße. 1997 investierte das Unternehmen in ein Café am Marktplatz (Krämerweg).

Grimpos haben genmanipulierte Zutaten immer abgelehnt

Den Übergang des Geschäfts von der zweiten auf die dritte Generation war harmonisch und fließend, erinnert sich Bernd Grimpo. „Ich hätte mir keinen anderen Job vorstellen können“, sagt der 56-Jährige. Sein Beruf war ihm in die Wiege gelegt: Geboren 1961 in Bassum half er bereits als Kind in der Backstube mit und lernte die alte Handwerkskunst, an die sich die Grimpos bis heute gehalten haben. Backmischungen? Enzyme? Genmanipuliertes Soja? Das alles habe er nie verwenden wollen. Stattdessen setzte er seinen Sauerteig stets selbst an. Wichtig sei ihm auch, keine genmanipulierten Zutaten zu verwenden. „Früher bezogen wir Soja aus den USA. Da die Hersteller nicht mehr unmanipulierte Produkte garantieren, kauften wir Soja bis zuletzt in Österreich.“

Als Grund für die Schließung nennt Familie Grimpo Personalprobleme. Die beiden Töchter (25 und 29 Jahre alt) möchten nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten, und Gesellen, die ihr Handwerk beherrschten, seien nach einem Vierteljahrhundert Betriebszugehörigkeit in Rente gegangen sind. Es sei sehr schwierig Angestellte zu finden, die in der Lage sind, Brote ohne chemische Zusätze herzustellen. Im Unterschied zu manchem Discount-Brot seien die Grimpo-Brote nach einigen Tagen immer noch saftig.