Empfang beweist: Junge Franzosen sorgen sich um die Zukunft Europas

Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat gestern 15 junge Franzosen aus Dampierre-sur-Salon und ihre Lehrer Cathérine Boiteux und Lionel Rolion empfangen. Außerdem waren Schüler der KGS Kirchweyhe mit ihrer Lehrerin Katja Rose-Lücke zu Gast. Die 13- bis 14-Jährigen absolvieren innerhalb von zehn Tagen ein buntes Programm in der Region – mit Besuchen in Bremen, Hamburg und Bremerhaven. Im Rathaus verabschiedeten sich die Schüler mit Applaus vom Verwaltungschef – er hatte eine Lobeshymne auf Europa gesungen – in flüssigem Französisch. Der Verwaltungschef musste zahlreiche Fragen beantworten. Unter anderem wollten die Gäste wissen, ob sich Bovenschulte für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen interessiere. Und ob, antwortete er. Er könne sich jeden Ausgang vorstellen, nur die Nationalisten sollten am Ende nicht siegen. Eine Abschottung der Länder, wie es die Partei Partei Front National unter Jean-Marie Le Pen favorisieren, sei das Schlimmste, was Europa passieren könne. Zwar dürfen die Zuhörer Jules und Baptiste selbst noch nicht wählen, doch sie interessieren sich bereits für Politik und zeigten sich weitsichtig. Die Schüler befürchten, dass die Krise Europas dazu führen könnte, dass sich die Staaten voneinander trennen. In Sorge um die friedliche Zukunft appellierten Jules und Baptiste an die Politik, mehr Gelegenheiten zu schaffen, dass genau das nicht passiert. In schwierigen Zeiten seien Austausche kein Kostenfaktor, sondern sehr wichtig, um Freundschaften auch in der nächsten Generation weiter auszubauen.

J sie/Foto: Schritt