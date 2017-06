Emotionaler Abschied für Lehrerin

Erichshof - Von Sigi Schritt. „Time to say Goodbye“ schallt durch die Anlage in der Aula. Das Lied markiert für die aus der Paula-Modersohn-Becker-Grundschule Erichshof herauseilenden Schüler nicht nur den Ferienbeginn, sondern stellt für einige einen letzten Gruß dar.

Die Viertklässler wechseln in wenigen Wochen in die KGS Leeste – und die Lehrerin Heiderose „Heidi“ Planteur Ende Juli in den Ruhestand. Eine Ausnahmelehrerin verlässt nach 43 Jahren den Schuldienst – „keine ist wie sie“, zollt Rektorin Susanne Paetsch der Klassenlehrerin hohen Respekt.

In einer sehr emotionalen Feierstunde haben gestern Schüler und Lehrer die gute Seele der Bildungsstätte mit Liedern und einer letzten Pyjama-Modenschau, dem Höhepunkt einer jeden von Planteur unternommenen Klassenfahrt, verabschiedet. Sowohl bei den Akteuren auf der Bühne als auch im jungen Publikum, bei Betreuern und Eltern flossen viele Tränen. „Klassenfahrten sind sehr wichtig“, erklärt Planteur. „Die Gemeinschaft findet sich. Ich nehme die Schüler anders wahr, und es ist auch umgekehrt.“ Rituale und Feste zu vielen Anlässen seien wichtig, um den Klassenverband zu stärken und eine Verbindung zur Schule zu knüpfen, sagt die Lehrerin.

„Am meisten vermisse ich, dass ich nicht mehr sehe, wie die Kinder wachsen und Verantwortung übernehmen“, sagt Planteur. Das war stets ihr Anliegen: Kindern ein Gerüst mitzugeben, damit sie Kraft aus der Gemeinschaft ziehen und mit Zuversicht in dieser Welt zurechtkommen und auch später als Erwachsene anderen Menschen helfen. „Wenn beispielsweise Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken, nehmen die Schüler an deren Schicksal Anteil“, sagt die 63-Jährige. Sie überlegen sich Aktionen, damit sie mitwirken können, um Leid zu lindern.

Planteurs Saat ist aufgegangen

Ihre Saat ist aufgegangen: Als Heidi Planteur vor 16 Jahren nach Stationen an der Grundschule in Worpswede, Orientierungsstufe und Hauptschule in Syke und Grundschule Heiligenfelde in Erichshof angefangen hat, habe sie dort „nur Chaos“ vorgefunden. „Die Schule war PCB-verseucht. Mobilbauten standen auf dem Hof. Es gab keine Materialien, weil sie wie sämtliche Musikinstrumente vernichtet werden mussten. Überall hingen Planen, und es gab Riesenbaulärm.“ Es kam eine neue Schulleitung, und da die meisten Pädagogen nur halbe Stellen bekleideten, war sie zusammen mit einer Lehrerin, die auch aus Heiligenfelde nach Weyhe wechselte, „plötzlich das halbe Kollegium“.

Als die Schulinspektion auch noch Konzepte einforderte, schlug Planteurs Stunde. Sie brachte ihr Wertesystem ein. Geboren 1954 in Elsfleth, engagierte sie sich in Kindergottesdiensten und studierte in Oldenburg Deutsch, Sachunterricht und Religion. Als Leitfaden galt die Suche nach Antworten, wie die Gesellschaft die Probleme der Kinder aus christlicher Sicht lösen kann. Für die Erichshofer Schule brachte sie ihre Ideen und Vorstellungen zur Sucht- und Gewaltprävention ebenso ein wie die zum Thema Medienumgang. Planteur setzte sich für ein Mit- und Füreinander ein. Schwächere zu fördern, gewaltfreie Kommunikation und ein professioneller Umgang mit den Kindergärten und der KGS Leeste waren ebenso ihre Themen. Inklusion hatte es laut Planteur an ihrer Schule immer gegeben, ebenso die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern. Dabei half auch die Giraffensprache, die die Lehrerin eingeführt hat. Das Streitschlichterprogramm (wir berichteten mehrfach) hat bis jetzt Bestand. „Gibt es unter den Schülern Probleme, lösen sie sie selbst. Wir Lehrer müssen kaum noch eingreifen“, so Planteur.

„Ich werde mich irgendwo ehrenamtlich engagieren“, nimmt sie sich für den Ruhestand vor.