Emotionale Bindung zum Eigentum: Aufräumcoach Doris Inder hilft

Von: Oliver Dörr

Doris Inder (rechts) hilft einer Kundin beim Aufräumen © Mirjam Kilter

Wer gern ausmisten möchte, es aber doch immer vor sich her schiebt, der kann sich professionelle Hilfe holen. Die Weyherin Doris Inder ist Aufräumcoach.

Weyhe – Viele Leute kennen das: In Garagen, auf Dachböden oder in Kellern türmen sich Dinge, die man eigentlich nicht mehr braucht: Bekleidung, Ordner, Bücher, Haushaltsgeräte oder alte Tonträger. Häufig nimmt man sich vor, sie irgendwann zu entsorgen und endlich Ordnung zu schaffen. Nicht selten im anstehenden Frühling. Doch oft bleibt es beim Versuch. Es gibt Dinge, die mehr Spaß bringen. Neuer Anlauf im nächsten Frühjahr. Meist geht es so Jahr für Jahr.

Das große Reinemachen funktioniert für jeden Menschen anders

Eine, die Spaß am Aufräumen hat, ist die Weyherin Doris Inder. Die 56-Jährige hat ihre Passion zum Beruf gemacht. Sie hilft Menschen beim Aufräumen. Inder ist Ordnungcoach. Ein Beruf, den man auf den Seiten der Agentur für Arbeit vergeblich sucht. Doch was macht ein Ordnungscoach, und wie geht er vor? Gibt es hilfreiche Tipps, wie ich meinen Keller, meine Garage oder meinen Dachboden bestmöglich ausmiste?

„Ja, die gibt es. Ein Königsweg existiert aber leider nicht“, sagt Inder und fügt hinzu: „Die Marschroute für das große Reinemachen ist für jeden eine andere. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, Emotionen und sein eigenes Tempo.“

Für viele ist das Aufräumen erst der Anfang vom eigentlichen Coaching. Viele gehen noch einen Schritt weiter und räumen auch in ihrem Leben auf.

In der Praxis geht Doris Inder dennoch nach einem bestimmten Schema vor. Zuerst lässt sie jeden Karton, jede Kiste, jede Schublade und jede Tüte vom Kunden ausräumen. Inder ist wichtig, dass der Kunde alles selber macht und für sich Verantwortung übernimmt: „Für viele ist das Aufräumen erst der Anfang vom eigentlichen Coaching. Viele gehen noch einen Schritt weiter und räumen auch in ihrem Leben auf. Meine Aufgabe ist es, die Menschen in diesem Prozess zu begleiten und zu unterstützen.“

Wenn alles ausgeräumt ist, stellt Inder die Gretchenfragen: Passt das noch von der Größe? Gefällt es dir bis zum heutigen Tag? Ist es noch in Ordnung? Und: Würdest du es wieder anziehen?

Wenn alle Fragen mit Ja beantwortet werden, darf das Kleidungsstück bleiben. Wenn nicht, kommt es entweder direkt in den Altkleidersack oder, falls der Kunde noch mit sich hadert, auf den Wiedervorlagestapel.

Wohin mit guten, aber nicht mehr benötigten Sachen? ‒ Flohmarkt, Online-Portal, Second-Hand-Gruppe

Sollte er sich nicht entscheiden können, weil er den Gegenstand zum Wegschmeißen zu schade findet, er ihn aber auch nicht behalten möchte, ist der Weg jedoch nicht zu Ende. Der Kunde könnte das Teil beispielsweise auf einschlägigen Verkaufsportalen im Internet anbieten, es auf Flohmärkten verkaufen oder es einer karikativen Einrichtung spenden, empfiehlt Inder: „So würde er damit noch anderen eine Freude machen und vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen.“

Wer sich allerdings nicht mit Flohmärkten oder Online-Verkaufsportalen anfreunden kann, dem rät Inder, „mit Freunden eine Second-Hand-Gruppe zu gründen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Freundin sagt, die Bluse sah an dir immer so schön aus. Deshalb würde ich sie gerne nehmen. Wenn ich mit meinen Sachen andere glücklich mache, macht mich das automatisch auch glücklich.“

Zudem spiele das Thema Anerkennung und Wertschätzung dabei eine große Rolle, weiß Inder. „Wenn uns jemand sagt: Das sah an dir immer so toll aus, erfüllt uns das mit Wärme, und die Trennung fällt uns leichter.“

Es gibt Menschen, die horten in ihren Kleiderschränken Sachen, die ihnen definitiv nicht mehr passen, weil sie zwei Konfektionsgrößen übersprungen haben, weiß Inder aus der Praxis. Sie denken, wenn sie entsprechend abnehmen, können sie es wieder tragen. „Diesen Menschen sage ich: Wenn du zwei Konfektionsgrößen abgenommen hast, darfst du dir auch was Neues gönnen.“

Aber was macht der Kunde beispielsweise mit alten Schallplatten, Büchern oder dem in die Jahre gekommenen Geschirr? Also Dingen, die nicht im Kleiderschrank hängen. Eignet sich dafür auch die Second-Hand-Gruppe?

Die Schwierigkeit, für anderen aufzuräumen

Grundsätzlich ja, sagt Inder: „Diesen Menschen empfehle ich immer, in sich hineinzuhorchen und sich zu fragen: Rufen diese Dinge noch Emotionen in mir hervor? Aufräumen hat viel mit Psychologie zu tun.“

„Wenn es die Musik war, zu der mein Kunde seine erste große Liebe kennengelernt hat, und diese noch warme Gefühle in ihm hervorruft“, rate ich ihm, sie zu behalten“, so Inder.

Oftmals stehen Menschen aber auch vor der Herausforderung, für andere Menschen zu entscheiden. Dann nämlich, wenn ein geliebter Mensch verstorben ist und der Haushalt aufgelöst werden soll. Wie soll man dann vorgehen, wenn der Gegenstand einem Dritten gut gefallen hat, beispielsweise die Lieblingsvase der Oma – man selber dafür aber keine Verwendung hat?

„Diesen Menschen lege ich ans Herz, sich zu fragen, ob die Vase die eigenen Gefühle oder die der Oma berühren. Wenn sie die eigenen Gefühle tangiert, kann sie bleiben. Ansonsten kann sie weg.“

Wenn endlich Ordnung eingekehrt und alles an seinem Platz ist: Wie schaffe ich es, auch weiterhin Ordnung zu halten und nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurückzufallen? Können Ordnungssysteme, wie Ablagefächer helfen, ein potenzielles Chaos zu verhindern?

Verhaltensänderung für die Zukunft: Ist es wichtig, bei jedem Trend dabei zu sein?

„Ordnungssysteme können helfen. Worum es aber eigentlich geht, ist, ein neues Verhalten zu verinnerlichen. Also die Bluse oder das Hemd nicht einfach in den Schrank zu pfeffern, sondern ordentlich zusammenzufalten oder aufzuhängen.“

Zudem rät Inder, sich zu fragen, ob man jeden Modetrend mitgehen und jedem Marketingversprechen folgen soll. „Ich schlage meinen Kunden vor, über den nächsten Kauf erst einmal ein paar Nächte zu schlafen und sich zu fragen: Brauche ich das wirklich? Werde ich unglücklich, wenn ich es nicht besitze? Es geht darum, das Bedürfnis hinter seinem Bedürfnis zu erfragen“, so Doris Inder.

Abschließend sagt Inder noch: „Alles braucht seine Zeit. Jede Verhaltensänderung braucht circa drei Monate, bis sie beim Menschen angekommen ist. In dieser Zeit gilt es, umzulernen, neue Verhalten zu inhalieren und einen Automatismus zu entwickeln. Den gleichen, mit dem wir früher Dinge einfach irgendwo hingeschmissen haben.“