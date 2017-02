„Elf Jahre sind genug“

Herbert Goldack vor dem Weyher SPD-Haus an der Hauptstraße in Leeste.

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Die Zahl Elf ist für den Rheinländer magisch“, sagt Herbert Goldack. „Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt der Karneval, und seit elf Jahren bin ich Vorsitzender des Weyher SPD-Ortsvereins.“

Damit will der 66-Jährige es belassen: Am Donnerstag möchte er im Kirchweyher Hof einfaches Mitglied seiner Partei werden. Das Ratsmandat behält er, nur den Vorsitz im Ortsverband legt der Jeebler in andere Hände. Einen Namen möchte Goldack nicht nennen, wer aussichtsreicher Kandidat ist, künftig an seiner Stelle die rund 140 Mitglieder zu führen.

„Ich bin jetzt 30 Jahre in der SPD“, sagt Goldack, der in seinem Geburtsort Dinslaken (Regierungsbezirk Düsseldorf) in die Partei eingetreten ist. Nach mittlerer Reife, Ausbildung zum Starkstromelektriker und Studium, leitete er bei Xerox die Abteilung Kundendienst und engagierte sich als Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat des Unternehmens.

Als Goldack der Liebe wegen in die Wesergemeinde zog, war er zwar „überzeugter Sozialdemokrat“, hatte jedoch zuvor nie ein politisches Amt bekleidet. Goldack berichtet von einer Kuriosität zu Beginn seiner Vorstandsarbeit: Die Parteiversammlung wählte ihn 2004 zum Schriftführer, obwohl er in der Woche in Finnland als Unternehmensberater arbeitete und nur fürs Wochenende nach Weyhe gekommen ist. Der damalige Fraktionsvorsitzende Frank Lemmermann schlug ihn zwei Jahre später als Vorsitzenden vor und entkräftete Vorurteile einiger Genossen, die eine stärkere Präsenz favorisiert hatten. „Ich hatte weder Weyher Stallgeruch noch eine Hausmacht wie manch anderer Bewerber, der in zahlreichen Vereinen Mitglied ist und viele Menschen in der unmittelbaren Umgebung kennt.“ Die Genossen fassten dennoch Vertrauen in den Familienvater, der mit einer Leesterin verheiratet ist. „Frank hat wohl die Qualitäten erkannt. Ich bezeichne ihn auch als politischen Ziehväter, mit dem ich eine enge Freundschaft pflege.“

Nun blickt der Noch-Vorsitzende auf aus seiner Sicht drei erfolgreiche Kommunalwahlkämpfe zurück, in denen die Sozialdemokraten jeweils die stärkste Fraktion bildeten. Mit Frank Seidel in Kirchweyhe und Astrid Schlegel in Leeste hätte er stets auf „Spitzenleute“ zählen können. 2006 stellte die SPD mit 51 Prozent die absolute Mehrheit. Trotz Sitzverluste in den Jahren 2011 und 2016, blieb die SPD die stärkste Fraktion im Rat.

Für Goldack war die gute Zusammenarbeit mit anderen Parteien stets wichtig: „In der Kommunalpolitik sind 95 Prozent der Entscheidungen einstimmig.“ Das kommt daher, dass wir über die gleiche Sache reden, begründet der 66-Jährige.

Es freut ihn persönlich, dass die Kandidaten der SPD für das Amt des Verwaltungschefs, Frank Lemmermann und als dessen Nachfolger Andreas Bovenschulte, von anderen Parteien getragen worden sind.

Die Arbeit des örtlichen Parteivorsitzenden habe der Sozialdemokrat stets so verstanden, sich nicht in die Arbeit des amtierenden Fraktionsvorsitzenden einzumischen und eigene Vorschläge zu machen, doch bei Bedarf sowohl ihm als auch dem Bürgermeister den Rücken zu stärken.

Herbert Goldack gibt sein Amt ab Zur Fotostrecke

In der Ära Goldack lagen auch jeweils drei Landtags- und Bundestagswahlkämpfe sowie zwei Europawahlen. „Für einen Vorsitzenden bedeutet das, ein Team aufzustellen, 50 Wahlkampfauftritte zu organisieren und Material bereitzustellen.“ Für die Wahlen im Januar bauten wir Stände mitten im Winter auf. Noch gut in Erinnerung blieb ihm die Szene in seinem eigenen Landtagswahlkampf, als ihm in Bassum ein Christdemokrat aus Leeste wärmende Handschuhe gegeben hatte, weil „ich über kalte Finger geklagt hatte“. Goldack nahm es am Ende sportlich, dass er 2008 nicht in den niedersächsischen Landtag eingezogen ist.

Die Sozialdemokratie sieht der Vater von zwei Kindern im Aufwind. Vorbei die Zeit, in der sich Genossen über den ehemaligen niedersächischen Ministerpräsidenten und Parteichef Sigmar Gabriel aufgeregt haben, weil der beim umstrittenen Thema TTIP sein Ding durchgezogen habe, ohne auf die Parteibasis zu hören.

„Der Kanzlerkandidat Martin Schulz muss keine Regierungsabsprachen halten. Er hat gute Chancen, Angela Merkel zu beerben. Die Chancen stehen auch für unseren Kandidaten Tefik Özkan gut, in den Bundestag einzuziehen.“

Den Entschluss, den Vorsitz abzugeben, habe Goldack bereits im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten getroffen. Er verbringt derzeit viel Zeit außerhalb der Wesergemeinde – etwa beim Angeln in Skandinavien oder im Ruhrgebiet, wo er auch regelmäßig seine zwei Enkelkinder (11 und 12) betreut. „Elf Jahre sind genug. Jetzt müssen andere ran.“

Termin:

Die SPD lädt ihre Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Sie geht am morgigen Donnerstag im Kirchweyher Hof über die Bühne. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Die Tagesordnung sieht unter anderem die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Außerdem müssen die Genossen ihren Vorsitzenden wählen sowie Delegierte und Ersatzdelegierte für die Wahlkreiskonferenz am 23. März und für den Unterbezirks-Parteitag am 29. April.

Im Anschluss der Versammlung folgt ein Knippessen.