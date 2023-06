150 Jahre Eisenbahn in Weyhe: Großes Fest und Züge zum Bestaunen und Mitfahren

Von: Gregor Hühne

Teilen

Karl-Ernst Bernhard (r.) erklärt die Funktionsweise der alten Lok. © Gregor Hühne

Die Gemeinde Weyhe und Eisenbahnfreunde feiern am Wochenende 150 Jahre Zuggeschichte zum Sehen und Einsteigen.

Weyhe/Leeste – Die Gemeinde hat am Wochenende bei Kaiserwetter zusammen mit dem Verein Dampflok und dem Kleinbahnverein Leeste 150 Jahre Eisenbahngeschichte in Weyhe gefeiert. Dazu gab es neben Informationen und Imbissständen auch ein musikalisches Bühnenprogramm sowie Züge zum Ansehen, Bestaunen und Mitfahren.

Die Dampflok Weyhe beispielsweise (Baujahr 1941) zog zahlreiche Besucher an. Karl-Ernst Bernhard erklärt dort, wie die alte Dame vom Führerstand aus zu bedienen ist: Hebel betätigen und die Luke zum Heizkessel öffnen inklusive. Dabei gab es für Eisenbahn-Enthusiasten jede Menge spannender Details zu erfahren. So fasst die Lok rund acht Tonnen Kohle und etwa 26 Kubikmeter Wasser. Zusammen mit dem Eigengewicht von 137 Tonnen würde die Eisenbahn kräftig in Bewegung gesetzt rund 50 Kilometer auf ebener Strecke rollen können, berichtete Bernhard. „Stahl auf Stahl hat kaum einen Rollwiderstand, anders als beim Auto und Gummi auf Asphalt“, verglich er.

Erste Klasse: Justus und Janet sehen Weyhe zum ersten Mal aus dieser Perspektive. © Hühne, Gregor

Ein weiterer Höhepunkt waren am Sonntag die drei Fahrten des Triebwagens der Baureihe 828 vom Bahnhof Kirchweyhe bis nach Leeste. Viele Ausflügler buchten die rund einstündige Fahrt mit dem historischen Zug. So auch die Schwestern Karen Scharhusen und Anke Kretschmer mit ihren Ehemännern Thomas Scharhusen und Lutz Kretschmer.

Für die Vier aus Stuhr und Weyhe war die Fahrt der Auftakt des Eisenbahnfestes. Die Frauen haben außerdem eine „besondere Verbindung zur Eisenbahn“, berichtete Anke Kretschmer. Sie stammt aus Brinkum und ihr Elternhaus an der Bruchstraße stand direkt an den Gleisen. Auch das Thema Straßenbahnausbau verfolgt das Quartett intensiv – und positiv. „Es ist spannend, mitzubekommen, dass aus den alten Zugverbindungen was Modernes wird“, so Anke Kretschmer. Ihre Schwester bewertete den Ausbau „auch der Umwelt zu liebe“ als gut. Einzig Ehemann Kretschmer stichelte wegen des enorm langen Projektzeitraums.

Die Schwestern Karen Scharhusen (l.) und Anke Kretschmer genießen den Ausflug mit ihren Ehemännern. © Hühne, Gregor

In der Fahrerkabine saßen derweil Zugführer Ulf Mateusiak und Volker Klimm, Geschäftsführer der Gesellschaft BTE (Bremen-Thedinghauser Eisenbahn): „Wir wollen mit diesen Schnupperfahrten zeigen, was wir haben.“ Auch in Zukunft, sobald die Bremer Straßenbahnlinie 8 bis Weyhe ausgebaut ist, soll es historische Eisenbahnfahrten geben, so Klimm.

Der Triebwagen erreichte 20 bis 40 Kilometer pro Stunde auf der eingleisigen und unbeschrankten Strecke. Pfeifsignale des Zugs vor jedem Bahnübergang kündigten die stählerne Maschine an. Dennoch kam es auf der Fahrt nach Leeste (Start 13 Uhr) zu zwei Beinahe-Kollisionen mit Autofahrern, die unachtsam und mit überhöhter Geschwindigkeit über die Bahnübergänge bretterten. Daher der Hinweis: Auch bei wenig benutzten Bahnübergängen sollte stets mit Zugverkehr gerechnet werden.

Geburtstag: 150 Jahre Eisenbahn in Weyhe. © Gregor Hühne

Zukünftig sollen im Zuge des Straßenbahn-Ausbaus viele Bahnübergänge mit automatischen Lichtsignalen und Halbschranken gesichert werden. Außerdem seien Rampen für die Gleise über einige Straßen vorgesehen. Doch noch ist es nicht so weit und von den Beinahe-Unfällen bemerkten die Fahrgäste nichts.

Unbeschwert verlief die Fahrt auch für Janet Stahl und Justus Meyer, die in der ersten Klasse Platz nahmen. „Mal interessant, Weyhe von den Schienen aus zu sehen“, fand die junge Weyherin.

Um den Bahnhof Kirchweyhe herum sorgte über den Tag ein buntes Programm für Unterhaltung. Neben Kinderschminken und Mitmach-Station vom DRK informierte beispielsweise Bernhard Skowronek vom VBN-Infobusteam über das Deutschlandticket. Nebenan warb BTE-Leiter Matthias Zimmermann mit BSAG-Mitarbeitern für den Straßenbahnausbau. Auf der Bühne konnten Besucher zu Speis und Trank der Chorgemeinde Leeste, der Schüler/Lehrer-Band der KGS oder der Bigband der Polizei Niedersachsen lauschen.

Zugführer Ulf Mateusiak fährt den Triebwagen der Baureihe 828. © Gregor Hühne