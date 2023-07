Eintritt frei: Open-Air-Konzertgenuss unter dem Sonnensegel

Von: Sigi Schritt

Teilen

Das Jazz-Ensemble Mo’Jazz & Horns. © Sigi Schritt

Mo’Jazz & Horns spielen auf dem Areal der Sudweyher Wassermühle

Sudweyhe – Musik hören, Kultur erleben und nichts dafür bezahlen. Das ist an drei Sonntagen bei Open-Air-Konzerten an der Wassermühle Sudweyhe möglich.

Nach Angaben der Kulturbeauftragten Hedda Stock konnte die Gemeindeverwaltung ein hochkarätiges Band-Trio für den traditionellen sommerlichen Musikfrühschoppen gewinnen. Den Anfang macht ein Trio.

Frank Muschalle zählt laut Ankündigung zu den gefragtesten Blues- und Boogie-Woogie-Pianisten weit und breit, gab Konzerte in ganz Europa, Südamerika, Nordafrika und den USA – und schon mehrfach in Weyhe. Zusammen mit Dirk Engelmeyer (Schlagzeug/Gesang) und Matthias Klüter (Kontrabass) kommt er am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr wieder in den Sudweyher Mühlengarten. Dort wird er garantiert auf ein Stammpublikum treffen, das sich von den beschwingten Klängen unter dem Sonnensegel verzaubern lässt. Aber auch zukünftige Muschalle-Fans sind willkommen. Mit einem Mann mehr gastiert das Van Dyck Kwartet am Sonntag, 23. Juli, ebenfalls ab 11 Uhr in Sudweyhe. Die Formation der „Van Dyck Inc.“ mit Percussion/Vocals, Bass, Harp und Gitarre/Vocals ist – trotz Verbindungen in die Region – bislang noch nie in der Gemeinde aufgetreten. Die Band besteht seit 15 Jahren, die Mitglieder haben teilweise mehr als 40 Jahre Live-Erfahrung im Bereich Blues und Americana – auch im Ausland.

Mit gleich elf Musikern hat sich schließlich Mo’Jazz & Horns, das bekannte Jazz-Ensemble der Musikschule des Landkreises Diepholz, für Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr an der Wassermühle angekündigt. Auch hier gibt es ein Wiedersehen mit immer wieder gern gesehenen Gästen des Musikfrühschoppens. Unter der Leitung von Jens Schöwing werden neben Instrumentaltiteln aus Latin, Jazz und Funk auch eine Reihe bekannter Hits, unter anderem von Amy Winehouse und Adele, gespielt.

Der Eintritt ist jeweils frei. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Weitere Infos

www.frankmuschalle.de,

www.vandyckinc.com, www.musikschule-diepholz.de

Hedda Stock verweist auf den musikalischen Auftakt. © -