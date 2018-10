Einschnitte bei Pfarrdienst drohen

Weyhe - Von Philipp Köster. Anfang 2019 geht in der Leester Kirchengemeinde eine Ära zu Ende, wenn sich Pastor Holger Tietz nach weit mehr als 35 Jahren Dienst in der Mariengemeinde in den Ruhestand verabschiedet. Die Leester suchen nach einem Nachfolger. Aber auch in Kirchweyhe gibt es eine Vakanz.

Nach dem vorzeitigen Abgang von Pastorin Gisela Freese ist der Posten unbesetzt. Die Geistliche war im Sommer nach nur einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gewechselt. Wenigstens ist ebenfalls im Sommer die dritte Kirchweyher Pfarrstelle durch Gerald Meier besetzt worden.

Die beiden evangelischen Gemeinden arbeiten über ihr sogenanntes verbundenes Pfarramt in der Personalplanung der Hauptamtlichen eng zusammen. Zum 1. November werden die beiden Stellen in Leeste und Kirchweyhe ausgeschrieben, teilt Gudrun Müller, Vorsitzende des Kirchenvorstands der Felicianusgemeinde, mit.

Doch sie schränkt ein: „Der Mangel an Pastoren wird immer deutlicher spürbar, viele Stellen können inzwischen nicht mehr besetzt werden, es wird also auch in Weyhe nicht einfach werden.“ Zugleich sieht sie ein großes Plus: „Durch die Nähe zu Bremen und die Strukturen sind die Stellen attraktiv, wenn man mal den Markt vergleicht.“ Eine Garantie sei das aber lange nicht mehr.

Ein Pfund, mit dem die Gemeinden in der Ausschreibung wuchern: Beide Stellen sind jeweils zu 100 Prozent auch von einem Ehepaar zu besetzen. Zum Dienst in Kirchweyhe zählt ein 25-prozentiger Anteil mit dem Schwerpunkt Altenseelsorge.

Während sich in der Regel viele miteinander verheiratete Pastorinnen und Pastoren eine Stelle teilen, wären es in Weyhe also zwei volle Pfarrämter. „Mit dem Ehepaar Dagmar und Ele Brusermann hatten wir ja schon einmal genau die Konstellation, die jetzt wieder möglich ist, in Weyhe ist das also kein völlig neues Angebot für Pastorenehepaare“, erinnert Gudrun Müller.

Die Fluktuation in der jüngeren Vergangenheit vor allem in der Felicianusgemeinde geht zuweilen an die Substanz: Müllers Kollege Gerald Meier fällt krankheitsbedingt aus, sodass die Pastorin in den kommenden sechs Wochen ein „absolutes Notprogramm“ fahren muss. Wenn nach dem Abschied von Holger Tietz in der Region nur noch drei Pastoren auf den fünf Planstellen tätig sein würden, müsste es Einschnitte geben, prognostiziert sie.

Bewerber können sich auf dem Portal der hannoverschen Landeskirche infomieren.

www.freie-pfarrstellen.de