Einsatzkräften gedankt

Verwaltungschefs besuchen Wachen von Polizei und DRK

+ © Sigi Schritt Frank Seidel und Stephan Korte unterhalten sich mit Till Bigalke von der DRK-Wache. © Sigi Schritt

Leeste – Setzen eine Tradtion fort: Der Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte und der Weyher Bürgermeister Frank Seidel haben an Heiligabend in Leeste die Wachen des Polizeikommissariats und des Deutschen Roten Kreuzes besucht. Die Arbeit der Einsatzkräfte sei „für das Gemeinwesen unverzichtbar“, so Korte.