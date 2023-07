DRK beim Zeltlager in Weyhe: „Das ist ein Einsatz, keine Übung“

+ © Sigi Schritt Diese freiwilligen Helfer haben jetzt Dienst und warten auf den nächsten Einsatz: Jessica Landwehr, Deniz Krüger, Lara Schneeloch, Mara Bradley, Marcel Neugebauer und Tobias Diephaus (v.r.n.l.). © Sigi Schritt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sigi Schritt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zeltlager in Weyhe: DRK-Kreisverband versorgt täglich bis zu 45 Patienten.

Landkreis – Sie arbeiten normalerweise beim Steuerberater, im Supermarkt oder sind Unternehmer und haben sich für Tag- und Nachtschichten Urlaub genommen: Die Rede ist von den rund 50 ehrenamtlichen Helfern des DRK-Kreisverbandes. „Bis zu 45 Patienten versorgen wir täglich im Feuerwehrzeltlager in Weyhe“, sagt Tobias Diephaus. Der 41-Jährige leitet das Team. Dazu zählen auch zwei Medizinerinnen: Ivonne Arndt und Dr. Yvonne Köhnenkamp.

„Das ist ein Einsatz, keine Übung“, betont Tobias Diephaus. Im Rahmen des Dienstes patrouillieren die Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes täglich durch das Zeltlager der Jugendfeuerwehr. Sie leisten bei Bedarf Erste Hilfe. Ihr Hauptquartier aber haben sie auf dem Gelände der benachbarten KGS Kirchweyhe aufgeschlagen. Und das ist nicht zu übersehen. Spätestens seit der sturmbedingten Evakuierung des Zeltlagers am vergangenen Sonntag in die Turnhalle und Klassenräume der KGS (wir berichteten) weiß jeder Teilnehmer, wo das DRK zu finden ist. Vor dem Haupteingang der KGS stehen mehrere DRK-Fahrzeuge in Reih und Glied: drei Rettungswagen, ein Krankenwagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Notarztwagen, der als Intensivtransportwagen genutzt werden könnte. Außerdem parkt auf dem Schulhof ein Lastwagen mit 500 Feldbetten. Im Bereich der Cafeteria haben die DRK-Helfer Behandlungsräume eingerichtet. Zwei Pavillonzelte sorgen für die nötige Privatsphäre. Darin befinden sich neben einer Liege auch Stühle und Verbrauchsmaterial – ähnlich wie im Untersuchungszimmer einer Arztpraxis.

„Wir sind rund um die Uhr für alle da“, sagt Tobias Diephaus. Im Schnitt sind 15 bis 18 Mitarbeiter im Dienst. „Morgens ist es eher ruhig.“ Doch je weiter der Tag voranschreitet, desto voller wird es an der Anmeldung.

+ Direkt am KGS-Haupteingang hat das DRK die Anmeldung aufgebaut. Jessica Landwehr, Lara Schneeloch und Fabian Martens sind jetzt für einen Patienten da. © Sigi Schritt

Am Freitagmorgen sind dort unter anderem Jessica Landwehr (16) und Lara Schneeloch (19) im Einsatz. Eine Betreuerin einer Jugendfeuerwehr bringt einen ihrer Schützlinge. Er klagt über Bauchschmerzen. Jessica Landwehr wirkt routiniert. Sie nimmt alle notwendigen Daten des Jungen auf. Schließlich organisieren sie und ihre Kollegin Lara Schneeloch einen Platz in einem der Behandlungszelte. Dort übernimmt Tobias Diephaus. Bauchschmerzen sind eher selten. Die meisten Patienten haben Insektenstiche. Die musste das DRK-Team behandeln. „Auf dem Platz kann man sich hinstellen, wo man will. Es gibt immer Mücken. Wo die herkommen, weiß niemand so genau“, sagt Ralf Schröder, Sprecher der Kreisjugendfeuerwehr. „Im Behandlungszelt entscheidet man, was zu tun ist: Ob man erst kühlt oder gleich eine Salbe drauf schmiert“, ergänzt Tobias Diephaus. Die Stiche fühlten sich komisch an. „Erst jucken sie nicht. Plötzlich geht es los, und dann jucken die Stellen ganz lange.“ Aufwendiger war der Fall eines anderen Lagerteilnehmers, der versehentlich den Scheinwerfer auf einer Campingflasche berührte. Seine leichten Verbrennungen wurden erfolgreich mit einem Salbenverband behandelt. Der bisher größte Fall war eine Sportverletzung.

+ Das ist eines von zwei Behandlungszelten, in denen das DRK in der KGS Kirchweyhe Privatsphäre ermöglicht. © Sigi Schritt

Warum engagiert man sich im Urlaub beim DRK? Tobias Diephaus muss nicht lange überlegen: „Ich bin damit aufgewachsen. Unser Nachbar hat mich zum DRK gebracht. Mit 16 bin ich eingetreten.“ Es folgte eine Sanitätsausbildung. „Die Ausbildung zum Rettungssanitäter wird bei uns angeboten und komplett finanziert“, ergänzt Till Bigalke, Ausbildungskoordinator beim DRK-Kreisverband. „Dann kann man hauptamtlich im Rettungsdienst arbeiten.“

Von Sigi Schritt

+ Jessica Landwehr ist 16 Jahre alt und die Jüngste im Team. Sie erfasst zum Beispiel die Daten der Patienten und achtet auf den Funkverkehr. © Sigi Schritt