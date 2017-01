27 Einsätze im vergangenen Jahr

Die Feuerwehr Erichshof zieht Bilanz / Wahlen wegen des Wetters verschoben

+ Die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith (l.) gratuliert den Geehrten und Beförderten Sven Derda, Holger Schibensky, Polykleitos Kononas und Christoph Berenz (v.l.). Dahinter der stellvertretende Ortsbrandmeister Christian Hollmann, Abschnittsleiter-Nord Hartmut Specht und Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen (v.l.). - Foto: bos

Erichshof - Trotz spiegelglatter Straßen war die Mensa der Grundschule Erichshof anlässlich der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr am Samstagabend relativ gut gefüllt. Trotzdem mussten anstehende Wahlen verschoben werden, weil weniger als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder erschienen waren.

In seinem Bericht blickte Ortsbrandmeister Sven Derda auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Zwölf Mal musste die Wehr zu Brandeinsätzen ausrücken, darunter zwei Gebäudebrände in Melchiorshausen und Sudweyhe und der Brand einer Strohpresse in Leeste. Vier Einsätze technischer Hilfe standen auf dem Programm. Erwähnenswert war ein Gasrohrabriss nach Baggerarbeiten am Vatertag in Melchiorshausen und der Einsatz an der KGS Kirchweyhe, wo Reizgas versprüht worden war. Insgesamt hatte die Ortsfeuerwehr 27 Einsätze, eine kleine Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Im Zehnjahresvergleich habe sich die Zahl der Einsätze jedoch verdoppelt, so Derda. Insgesamt leisteten die Aktiven mit Lehrgängen, den Einsätzen und sonstigen Treffen 1 427 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Aktuell besteht die Freiwillige Feuerwehr Erichshof aus 40 Aktiven, darunter sieben Frauen. Gruppenführer Patrick Hollmann lobte die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft und kommentierte das mit dem Satz: „So geht Feuerwehr“.

Jugendfeuerwehrwart Christoph Berenz blickte auf ein schwieriges Jahr zurück. Die Mitgliederzahlen seien eingebrochen. Deshalb hatten die Freiwilligen einen Schnupperdienst angeboten, an dem sechs Jugendliche teilnahmen, die allesamt bei den Brandschützern eintraten.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Folkard Wittrock zeigte sich erfreut über die Anschaffung von drei Wärmebildkameras, dem Mehrzweckboot für die Wehr in Dreye und über die Übergabe des Löschfeuerwehrfahrzeugs an Melchiorshausen. - bos