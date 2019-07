Vor einem halben Jahrhundert: In der Post verliebt

Kirchweyhe - Von Rosi Freyer. Auf 50 wunderschöne, gemeinsame Jahre, blicken Helga und Dieter Rode, Kirchweyhe, zurück, die heute ihre goldene Hochzeit feiern. Ehemann Dieter wurde in Uchte geboren und absolvierte nach der Schulzeit eine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost. Sein Arbeitsort war zu Beginn Diepholz, später Bremen, das Postamt 5 am Bahnhof. Er traf auf seine heutige Ehefrau, die ebenfalls eine Ausbildung zum mittleren Dienst bei der Post machte.

Die beiden verliebten sich und am 25. Juli 1969 läuteten die Hochzeitsglocken. Die erste gemeinsame Wohnung fand das Paar in Lahausen. Beide verdienten weiterhin ihr Geld bei der Post und wurden befördert zur Oberpostdirektion. 1973 entschlossen sich die Jubilare zum Kauf eines Grundstücks und zum Bau ihres Hauses Am Wittrocksee, das sie 1992 groß umbauten. Sie trafen auf eine sehr gute Nachbarschaft, die immer noch besteht. „Wir haben viele schöne Straßen- und Nachbarschaftsfeste gefeiert“, erinnert sich Helga Rode.

1975 vergrößerte Tochter Alexandra die Familie, Sohn Marco kam 1977 dazu. Der junge Familienvater absolvierte eine weitere Ausbildung und schaffte den Aufstieg in den gehobenen Dienst. In dieser Position wurde er gebeten, sich für den Aufbau-Ost zur Verfügung zu stellen. Er sagte zu und übernahm eine Stelle in der Oberpostdirektion Schwerin. „Ein sehr interessantes Jahr. Ich konnte mit den Kollegen viel bewegen“, resümiert der Pensionär. Für die Familie bedeutete das allerdings, dass Ehemann und Vater nur am Wochenende zu Hause war. Zurück in Bremen kam Dieter Rode als Abteilungsleiter ins GVZ und blieb bis zum Eintritt in den Ruhestand dort. Ehefrau Helga startete 1988 wieder mit dem Beruf und zwar als Sachbearbeiterin bei der Landesdirektion der Vereinigten Postversicherung.

Beide Jubilare sind sportbegeistert. Helga Rode war Mitglied beim ETSV Kirchweyhe, der in den SC Weyhe überging. Sie war Übungsleiterin von Frauengymnastikgruppen, gründete Seniorengymnastik. Im TSV Lahausen war sie Übungsleiterin für zwei Mutter-und-Kind-Gruppen. Inzwischen stehen Herzgruppe, Aquajogging und Fitness auf dem Plan. Ehemann Dieter ist seit 40 Jahren begeisterter Tennisspieler beim SC Weyhe. Außerdem widmet er sich in seiner Freizeit dem Bürgerbus und brachte sich im Vorstand ein.

Die beiden Kinder studierten, gründeten selbst Familien und leben zur Freude der Eltern in der näheren Umgebung. Inzwischen gibt es drei Enkelkinder. „Unser großes Glück“, versichert das Paar. Gerne lassen sich Oma und Opa zum Einhüten einladen. „Wir verbringen oft Zeit mit den Enkeln und sie kommen auch gerne zu uns“, so die Großeltern. Das Paar ist immer aktiv. Ein großer Freundeskreis, die Hobbys, der Garten und das Haus sorgen für „Unruhe“.

Theaterbesuche, Konzerte und seit 15 Jahren ein Muss, der Besuch von „Sommer in Lesmona“ in Knoops Park. Dann starten die beiden mit Bollerwagen, Tisch und Stühlen, Picknick und natürlich Freunden in die abendliche Idylle. Nicht fehlen darf der Hut, mit dem viele Damen für das richtige Ambiente sorgen. Reisen, Radtouren und Wanderungen waren immer angesagt, derweil es heute auch mal eine Kreuzfahrt sein darf. „Wir sind dankbar, dass wir bei guter Gesundheit und großer Harmonie in der Familie, die Feier unserer goldenen Hochzeit begehen dürfen“, bestätigt das Paar.