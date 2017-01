Mit einem freiwilligen Ehrenamt Neujahrsvorsatz umsetzen

Freiwilligenagentur „Zeitspende“ sucht Helfer für die Grundschule, den Kindergarten und den Hospizverein / Insgesamt rund 100 Angebote

+ Helga Torst - Foto: Schritt

Weyhe - „Der Jahresbeginn ist die beste Zeit für gute Vorsätze“, sagt Helga Torst von der Freiwilligenagentur „Zeitspende“. Sie schlägt vor, die an Silvester getroffenen guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. „Wie wäre es, im neuen Jahr als freiwilliger Helfer im Kindergarten, in der Schule oder im Seniorenheim tätig zu werden?“, fragt sie. Es gibt zahlreiche Organisationen, die noch Hilfe benötigen: Der Bürgerbusverein sucht Fahrer für die beiden Buslinien. In den Ganztagsgrundschulen in Kirchweyhe, Sudweyhe, Lahausen, Leeste und Erichshof werden Freiwillige benötigt, die Ideen für die kreative und handwerkliche Gestaltung von Nachmittagsangeboten haben. Es geht beispielsweise um Projekte zur gesunden Ernährung, um Medien, Film, Theater, Musik, Zeichnen, Malen, Schreibwerkstatt, Tierschutz, Zirkus und eine Fahrrad-AG.

Helga Torst will auch jungen Menschen Mut machen, ehrenamtlich tätig zu sein. Wer eine eigene Arbeitsgemeinschaft leiten möchte, müsse allerdings volljährig sein. „Wir suchen immer Mitarbeiter mit besonderen Interessen wie beispielsweise Skateboard oder Mountainbike fahren oder Comic zeichnen, Graffiti sprühen. Sie können beim Mittagessen die Kinder betreuen oder bei den Hausaufgaben helfen. Die Freiwilligen verbringen Zeit mit den Schülern, spielen mit ihnen und helfen bei den Hausaufgaben“, ergänzt Torst. Im Kindergarten Pustekuchen in Leeste werden rüstige Senioren benötigt, die als Ansprechpartner für die Kinder fungieren und mit ihrem Erfahrungsschatz und Wissen die Entwicklung positiv beeinflussen.

Wer die Natur hautnah erleben möchte, ist sicherlich beim Nabu richtig. Der ADFC sucht Radler, die Touren planen, leiten oder Veranstaltungen mitgestalten wollen. Auch der Hospizverein möchte sich personell verstärken, teilt die Agentur mit. Ehrenamtliche übernehmen die Aufgabe, Menschen in der letzten Lebensphase zu begleiten und Angehörigen einfühlsame Helfer zu sein.

„Wer Gutes tut, dem wird auch selbst Gutes widerfahren“, weiß Torst aus Erfahrung. Sie verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen, wonach Menschen, die sich engagieren, glücklicher sind und länger leben. Torst erklärt das durch die sozialen Kontakte, die ein bürgerschaftliches Engagement häufig mit sich bringt. Das Ehrenamt sei ein „Geben und Nehmen“, von dem beide Seiten profitierten. Der Gebende werde gebraucht und habe eine Aufgabe – der Nehmende bekomme die nötige Hilfe und Unterstützung auf unbürokratischem Weg.

Die Freiwilligenagentur „Zeitspende“ bildet ein Netzwerk, in dem Organisationen, Verbände und Vereine ehrenamtliche Mithilfe suchen und interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre ehrenamtlichen Dienste anbieten können. Ziel ist es laut Torst, Mitmenschen anzusprechen, die das öffentliche Leben mitgestalten wollen. „Für eine wachsende Zahl von Menschen ist das mehr als nur Freizeitbeschäftigung. Einige tun es aus Nächstenliebe und andere, weil sie gefordert werden möchten.“

Über die Vielfalt ehrenamtlicher Tätigkeiten können Interessierte sich auf der Homepage informieren. Es besteht auch die Möglichkeit, das Agendabüro des Rathauses aufzusuchen, um einen blauer Ordner mit nahezu 100 Angeboten einzusehen. Eine persönliche Beratung ist ebenso möglich. - ps/sie

www.freiwilligenagentur-weyhe.de