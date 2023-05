Erfolgsstück „Why Not?“ begeistert mit Neuauflage im Weyher Theater

Von: Rainer Jysch

Dramatik auf einer Weserbrücke: Kay (Bild links, Mitte, Kai Hochhäusler) ist des Lebens überdrüssig und will sich in den Fluss stürzen. Michael (Christian Haman, links) und Marc (Markus Weise) können ihn gerade noch davon abhalten. Die Zuschauer durften ihn mit dem unterzeichneten Schauspielervertrag aber auch glücklich sehen (Bild r.). © Rainer Jysch

Eine Wiederaufführung! – Warum nicht?

Kirchweyhe – Bereits in der Spielzeit 2001/2002 war das Mini-Musical „Why Not?“ im Weyher Theater als Uraufführung gezeigt worden. Es zählt mit 149 Vorstellungen zu einem der erfolgreichsten Stücke, die auf der Weyher Bühne zu sehen waren. Und nun also eine Wiederaufnahme in den laufenden Spielplan. Am Freitag hob sich der Vorhang für die Premiere vor ausverkauftem Haus.

Der als Komödie angelegte Zweiakter stammt aus der Feder von Frank Pinkus, dem im Herbst 2021 viel zu früh verstorbenen Dramaturgen und Ensemblemitglied des Theaters. Die Musik hatten die Hamburger Komponisten Ines Lange und Jan-Hennig Preuße seinerzeit extra für das Weyher Theater geschrieben. Die Kompositionen waren jetzt von Patrick und Kevin Kuhlmann neu arrangiert worden. Für die aktuelle Inszenierung zeichnet Kay Kruppa verantwortlich.

Mitreißende Musik und flotte Tanzeinlagen

Die Aufführung sorgte bei mitreißender Musik, flotten Tanzeinlagen (Choreografie Isabell Christin Behrendt) und einer durchgehenden Komik für viele Lacher, häufigen Szenenapplaus und rhythmisches Mitklatschen bei den live gesungenen Songs mit Ohrwurmcharakter. Neben Slapstickeinlagen kamen melancholische und nachdenkliche Momente nicht zu kurz. Die Akteure zeichneten sich durch pointierte Textinterpretationen, einprägsamen Harmoniegesang und sehenswerte Tanzeinlagen aus.

Drei Männer stecken aus verschiedenen Gründen in der Krise und wollen sich (eigentlich) unabhängig von einander von einer Bremer Weserbrücke in die Fluten stürzen: Marc (gespielt von Markus Weise), ein cleverer, sehr erfolgreicher Banker ist homosexuell, stinkreich und des Alleinseins müde. Michael (Christian Haman), ein arbeitsloser Schauspieler, ist von seiner Frau Uschi auf die Straße gesetzt worden. Und Kay (Kai Hochhäusler), der 30-jährige Landwirt aus Ostfriesland, hat der Landwirtschaft den Rücken gekehrt, findet in der Hansestadt jedoch nicht den erhofften Anschluss.

Eine WG mit Vor- und Nachteilen

Die drei Suizidgefährdeten bringen sich mehr oder weniger unbeabsichtigt gegenseitig von ihrem Freitod-Vorhaben ab. Der reiche aber einsame Marc lädt Michael und Kay kurzerhand ein, bei ihm in seiner 12-Zimmer-Luxusvilla zu wohnen. In der neuen Männer-Wohngemeinschaft werden die drei Freunde mit den üblichen Problemen einer WG konfrontiert, genießen aber das gemeinsame Leben und amüsieren sich bei nächtlichen Besuchen in der Stadt. Insbesondere Kay kommt dank seines neuen Outfits bei der Damenwelt super an.

Weitere Aufführungen von „Why Not?“

Trotz des lustigen Daseins, das sich in Marcs Villa abspielt (Bühnenbild von Lisa Dittus mit Wow-Effekt), ermuntert der Hausherr seine beiden Freunde, mehr aus ihrem Leben zu machen. Bei den Aktivitäten, die jeder für sich zunächst erfolgreich in Angriff nimmt, kommt man sich in die Quere. Dennoch schöpfen alle irgendwie neuen Lebensmut bis sich ein anbahnendes „Gewitter“ entlädt und sich alle drei wieder da finden, wo sie sich kennengelernt haben: auf der Weserbrücke. Der Autor hat die Situationen mit großem Feingefühl getextet. Letztlich geht es darum, dass man im Leben ohne Freunde nur schwerlich klarkommt.

Mit einem Mix aus krachender Partystimmung und schwermütigem Tiefgang geht „Why Not?“ über die Bühne, wobei natürlich die ausgelassene Stimmung am Ende die Oberhand behält. Frank Pinkus hätte sicher seine Freude an der Neuauflage seines Mini-Musicals gehabt. Das stehend und lautstark applaudierende Premierenpublikum hatte auf jeden Fall seinen Spaß und zeigte das in seinen Reaktionen sehr deutlich. Nach der Premiere gibt es bis Ende Juni 2023 noch 34 weitere Aufführungen dieses Stückes.