Integration: Sebastian Kelm tritt in die Fußstapfen von Astrid Friedmann

Weyhe - Jedes Mal, wenn Sebastian Kelm ins Allerweltscafé kommt, dann staunt er. Er erklärt auch, weshalb das so ist. Der Mitarbeiter der Gemeinde erlebt dort regelmäßig „ein Sprachwirrwarr“. Der Raum im Lahauser Gemeindezentrum der Kirchengemeinde Weyhe sei zwar klein, aber er könne ganz genau erkennen, wie das friedliche Zusammenleben der Menschen verschiedener Kulturkreise laufen kann, so Kelm weiter. Alt und Jung verständigen sich, ebenso wie Menschen aus verschiedenen Nationen. Familienpaten kümmern sich erfolgreich um Flüchtlinge.

Seine Mission? Der 37-Jährige will vermitteln, Probleme lösen und den Ehrenamtlichen, die sich um die Schutzbedürftigen kümmern, ein verlässlicher Ansprechpartner im Rathaus sein – wie es die Stabsstellenleiterin Astrid Friedmann zuvor war. In ihre Fußstapfen tritt der 37-jährige Kulturwissenschaftler und ehemalige Redakteur, der seit November in der Weyher Verwaltung beschäftigt ist. Er möchte weiter an der Erfolgsgeschichte der Gemeinde in Sachen Integration schreiben, sagt Kelm in seiner 100-Tages-Bilanz.

Als die Gemeinde entschieden hat, Flüchtlinge dezentral unterzubringen, habe sie „Weitsicht bewiesen“. Die positive Folge: Die Integrationsarbeit hat bislang „ohne große Nebengeräusche“ geklappt. Vielerorts in Deutschland ist es nicht so gut gelaufen. Die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith pflichtet Kelm bei. Auf den ersten Blick sei es einfacher, alle Flüchtlinge an einen Ort zu bringen. Der Weyher Weg habe sich schließlich als richtig erwiesen, weil er „Probleme vermieden hat“.

Für Sebastian Kelm ist Integration keine Einbahnstraße. Sie stellt Anforderungen an die Geflüchteten. Die Bürger müssten im Rahmen dieses Prozesses ebenfalls mitgenommen werden. „Die Ehrenamtlichen sind unsere Multiplikatoren“, sagt er. Deshalb kümmere er sich insbesondere um die rund 90 Familienpaten in der Wesergemeinde, die den Flüchtlingen helfen, sich in der Region zurechtzufinden.

Astrid Friedmann hatte Kelm als ihren Nachfolger vorgestellt. In Weyhe gebe es eine „tolle Willkommenskultur“, sagt er, doch das sei „keine Selbstverständlichkeit“, sondern „es erfordert Arbeit“. Kelm stellt klar, dass nicht er direkt mit Flüchtlingen arbeitet, sondern in erster Linie die Profis der Verwaltung mit dem Integrationsbeauftragten und den -lotsen an der Spitze.

Die Familienpaten und auch die Flüchtlinge kennen ihn bereits und hätten ihn schon angesprochen, so Kelm. „Ich kann alle Fragen nicht sofort beantworten, aber ich kann mich darum kümmern, Antworten zu finden“, so das Credo des neuen Rathausmitarbeiters. Es geht um Themen wie Sprachkurse und um die Versorgung mit Informationen. Um die aus erster Hand zu bekommen, sitzt der 37-Jährige in zahlreichen Gremien. Und der Rathausmitarbeiter organisiert Veranstaltungen etwa mit Vertretern der Ausländerbehörde und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Außerdem will Kelm den Rest der Weyher informieren, die keine direkte Beziehungen zu den Flüchtlingen aufbauen. Auch diese Bürger sollten laut Kelm wissen, wie diese Arbeit läuft. Kelm hat viele Ideen, wie er diese Infos an die Bürger bringt, auch an die, die keine Tageszeitung haben. Denn Kelm ist außerdem Pressesprecher der Gemeinde. Das gehört ebenfalls zu seinen Aufgaben.

Seit mehreren Jahren hat der Verwaltungsvorstand laut Ina Pundsack-Bleith überlegt, wie die Gemeinde die Kommunikation nach außen verbessern kann. Der Personalkörper sollte nicht aufgebläht werden – immerhin sei die Gemeinde in diesem Jahr Arbeitgeber für rund 670 Beamte und Angestellte. Als Friedmann ankündigte, nicht mehr der Gemeinde zur Verfügung zu stehen (wir berichteten) und sich auch Ines Mannott vom Stadtmarketing eine Auszeit nehmen wollte, seien Pundsack-Bleith und der ehemalige Bürgermeister Andreas Bovenschulte auf die Idee gekommen, Friedmanns Stelle umzubauen. Es geht nicht nur um die klassische Pressearbeit, sondern auch um soziale Medien wie Facebook und Instagram, nennt Pundsack-Bleith Beispiele. Die Gemeinde will zudem ihrer Homepage ein zeitgemäßes Gesicht geben. Wohin geht die Reise? „Virtuelles Rathaus“, so die Erste Gemeinderätin.