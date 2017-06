Eine der in der Schule erworbenen Fähigkeiten: Lügen entlarven

KGS Leeste verabschiedet die Absolventen der Sekundarstufe I

+ Nach der Feierstunde im Forum der Schule haben die Abgänger in ihren Klassenverbänden in unterschiedlichen Gaststätten gefeiert. - Foto: Schritt

Leeste - Von Sigi Schritt. Welche Berufe sind in 40 Jahren noch möglich? Kann man sich dann noch in Europa so freizügig wie bisher bewegen? Antworten auf diese von ihm gestellten Fragen hat Rainer Patzelt am Donnerstagabend den 69 Abgängern des Haupt- und Realschulzweigs der KGS Leeste nicht geben können.