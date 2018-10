Eine Reise in das Mittelalter

WEYHE - „Richter in der Nacht“ lautet der Titel einer historischen Kriminallesung, zu der der Weyher Thomas Prieser und die Bremer Verlegerin Jana Hoffhenke einladen. Die beiden nehmen am Samstag, 27. Oktober, die Gäste mit auf eine Reise ins Mittelalter.

Das Duo trägt Episoden verschiedener Geschichten vor, die von mehreren Autoren stammen und sich alle mit Kriminalfällen befassen.

„Die Lesung ist nichts für schwache Nerven“, sagt die Weyher Kulturbeauftragte Tina Fischer. „Der Schauplatz ist das Mittelalter, und diese Epoche wird nicht ohne Grund das finstere Zeitalter genannt“, so Fischer. Nebenbei erfahren die Gäste, welche Schritte notwendig sind, um ein Buch entstehen zu lassen.

Die beiden Akteure haben sich deshalb für die Musikschule als Veranstaltungsort entschieden, weil es eine musikalische Begleitung geben soll. Dafür ist Jannik Schwarm aus Syke verantwortlich. Der 15-jährige Gymnasiast beherrscht Instrumente wie Gitarre, Bass und Schlagzeug. Er will das Publikum an diesem Abend mit Darbietungen am Piano erfreuen. „Der Zehntklässler hat ein weiteres Hobby: Besuche von Mittelaltermärkten“, sagt Prieser.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro (ermäßigt vier Euro). Die Karten gibt es nur an der Abendkasse. Anmeldungen unter der Telefonnummer 04242 / 71 228 sind erwünscht. - sie