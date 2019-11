Der Nebel hat in dieser Woche die Gemeinde schon zum zweiten Mal im Griff. In der Nacht war in Weyhe die Sichtweite teilweise unter 150 Metern. Die Meteorologen rechnen bis zum Wochenende mit Regenfällen. Allerdings soll am Sonntag die Sonne wieder hervorkommen – dann machen Spaziergänge wieder mehr Spaß. Dieses Bild entstand an der Straße In der Grämme in Leeste.

sie/Foto: Sigi Schritt