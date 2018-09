LaLeLu tritt vor ausverkauftem Haus auf

Wilder Rap, Jazz und viele Parodien

+ © Jantje Ehlers Waren zum fünften Mal in Weyhe: die Akteure von LaLeLu. © Jantje Ehlers

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Zum fünften Mal gastierte die Gruppe LaLeLu in Weyhe, und zum fünften Mal vor ausverkauftem Haus. Die Weyher Comedy- und A-cappella-Liebhaber wissen also, auf was sie sich bei dem Besuch ihrer Auftritte einlassen. Das ist nicht wenig: Komik, Satire, Parodie, Tanz und Gesang von Pop bis Klassik. Dazu viel Witz, eine große Bühnenpräsenz sowie Mono- und Dialoge ohne Punkt und Komma, mit eingeschobenen Nebensätzen und nicht immer nachvollziehbaren Assoziationen.