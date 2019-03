Weyhe - Von Sigi Schritt. Mit rund 30 Mitgliedern ist die Weyher Ortsgruppe der FDP laut Fraktionsvorsitzender Antje Sengstake zwar eine kleinere Partei, aber an Ideen mangele es nicht. Die Liberalen haben jetzt die Halbzeit im Rat zum Anlass genommen, eine vorläufige Bilanz zu ziehen. Außerdem wollen sie einen ganzen Themenkatalog bis zur nächsten Kommunalwahl in zweieinhalb Jahren angehen.

Nach dem Motto „Eine Gemeinde – ein Wahlbereich“ schlagen die Liberalen vor, die seit der Gebietsreform gängige Praxis bei Kommunalwahlen aufzugeben. Deshalb haben sie gestern einen Antrag zu diesem Thema eingereicht. Politik und Verwaltung reden gerne von einem „gemeinsamen Weyhe“, aber die Bahnlinie Bremen-Osnabrück bilde immer noch ein trennendes Element, so die FDP. Grob gesagt: Leester können nur Kandidaten auf der Leester Seite der Bahn wählen, Kirchweyher nur die auf der Kirchweyher Seite. Wer zum Beispiel von einer Seite zur anderen umgezogen ist, darf möglicherweise seiner Favoritin nicht mehr die Stimme geben. Und die Bürger hätten auch nicht mehr die Gesamtauswahl, sondern eben nur eine eingeschränkte Wahl. Das betrifft auch alle anderen Parteien. Außerdem ergäben sich für die Abwicklung der Wahl für das Rathaus „Synergieeffekte“ und Kosteneinsparungen“, wenn nämlich nicht mehr zwei Wahlzettel, sondern nur ein Blatt ausgewertet werden muss. Aufgrund der Anzahl der Einwohner kann zwar die Gemeinde in zwei Bereiche aufgeteilt werden, aber dies ist laut dem entsprechenden Landesgesetz nicht zwingend notwendig.

Bei einem anderen Antrag hofft die FDP auf eine Antwort. Seit einem Jahr laufe ein Prüfauftrag, ob die Straßenausbaubeiträge nicht anders finanziert werden könnten. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor, kritisiert der Landtagsabgeordnete und Vize-Vorsitzende Marco Genthe. Das Gesetz sehe vor, dass die Kommunen die Anlieger zur Kasse bitten können. Eine Entscheidung darüber ist aus seiner Sicht eine soziale Frage. „Die Oma, die noch ein größeres Grundstück hat, fällt aus allen Socken.“ FDP-Ratsmitglied Hans-Herbert Gaul gibt zwei Beispiele. Wenn ein neues Wohngebiet über eine Straße wie den Reinsweg angeschlossen und dann festgestellt werde, dass wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens ein Gehweg notwendig ist, müssten die Anlieger die Kosten nach der Gesetzessystematik bezahlen. Die gleichen Sorgen plagten auch Anwohner im Bereich der Poststraße. Wenn die Zuwegung zum Westeracker, wo ebenfalls neue Häuser entstehen, ausgebaut werde, könnten auch hier die Anwohner zur Kasse gebeten werden.

Weiterhin sprechen die Liberalen sich dafür aus, dass die öffentliche Hand den Transport für die Schüler der Sekundarstufe II finanziert. Genthe kann es nicht nachvollziehen, dass die CDU und SPD solch eine Forderung im Landtag ablehnen, auf kommunaler Ebene in Weyhe diese Parteien ÖPNV für Kinder und Jugendliche gratis anbieten wollen, aber Schüler der Sekundarstufe II dabei ausnehmen.

Die Fraktionsvorsitzende Sengstake ist sich beim Thema Dreye West III nicht mehr sicher, richtig abgestimmt zu haben. Das Gutachten des Nabu (wir berichteten mehrfach) habe nicht nur ihr, sondern auch den anderen Liberalen zu denken gegeben. Ja, Gewerbe sei wichtig, damit Steuereinnahmen fließen, doch die Liberalen möchten lieber eine langfristige Strategie entwickeln, wo Gewerbe angesiedelt werden darf. Außerdem sollte insbesondere das Kleingewerbe in den Fokus rücken. Es gebe in den Augen der FDP zu viele Lagerhallen. Sengstake schlägt in Sachen Erweiterung von Dreye West-III eine Kompromisslösung vor: Wenn die Gemeinde eine Ausgleichsfläche entlang der Ochtum der Natur wegnimmt, auf der geschützte Tiere leben, muss sie die Tiere eben auf der anderen Uferseite ansiedeln und dort ein Biotop entwickeln. Flächen müssten dann angekauft werden. Erst dann könnte man – in einem zweiten Schritt – das Gewerbegebiet erweitern.