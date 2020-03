Eine Gemeinde rückt zusammen

Weyhe - Von Sigi Schritt. In der Corona-Krise erlebt Weyhe offenbar eine Welle der Hilfsbereitschaft, die gerade entsteht und koordiniert werden will: Internet-Nutzer bekunden in den Sozialen Medien seit dem Wochenende öffentlich, dass sie insbesondere den Menschen helfen wollen, die ihre Wohnung nicht verlassen können. Im Hintergrund wird schon kräftig an einer Koordinierungsstelle auf freiwilliger Basis gearbeitet.

„Ich stehe gerne für Einkäufe zur Verfügung. Kann beruflich bedingt leider erst in den Abendstunden“, schreibt zum Beispiel Heiko M., der in der Nähe der KGS Leeste wohnt. Angelo M. und Petra G. aus Sudweyhe äußern ebenfalls ihre Solidarität wie Jacqueline S., die in Kirchweyhe wohnt. Alle wollen helfen und einkaufen.

Weyher wollen aber nicht nur Einkäufe erledigen, sondern auch andere Dinge erledigen. Maren S. zum Beispiel schreibt, dass sie an einer Grundschule arbeitet. Wegen der angeordneten Schulschließungen (wir berichteten) will sie ihre Zeit Eltern in einer Notlage spenden, um Kinder zu betreuen. Tanya U. will nachmittags aktiv werden. Einkaufen gehörte ebenso zu ihrem Angebot wie Gassi gehen mit Hunden. Und Torsten G. will sein Netzwerk aktivieren, um Betroffene zu unterstützen.

Das sind einige der ersten Reaktionen auf einen Aufruf „an alle Weyher“, den der ehemalige Weyher SPD-Ratsherr Falk Brozio vor wenigen Tagen veröffentlicht hatte. Er ist Administrator der neuen Facebook-Gruppe „Corona in Weyhe – Wir helfen!“. Das dazugehörige Pikogramm im Titelbild macht schon klar, worum es geht: Zu sehen sind stilisierte Menschen, die einen Hund ausführen, einen Einkaufswagen schieben. Zu sehen sind außerdem zum Beispiel ein Pferd, Senioren und eine Person in einem Rollstuhl.

Falk Brozio informierte in der Facebook-Gruppe, dass er sich mit Bürgermeister Frank Seidel am Sonntagabend im Rathaus getroffen hat, um sich mit dem Verwaltungschef abzustimmen. Ziel sei es, Angebot und Nachfrage zu koordinieren. Das „Zusammenbringen der Hilfsangebote mit den Bedarfen“ soll in einem sogenannten „Backoffice“ geschehen, schreibt Brozio in seinem Aufruf. Um die Hilfe zu organisieren, verweist der ehemalige Ratsherr auf diese E-Mail-Adresse: coronahilfeweyhe@ gmail.com.

Alle Hilfeleistungen basieren auf Freiwilligkeit und sind nicht gewerblich, so Brozio in seinem Aufruf. Der Eigenschutz gehe vor. Zudem sollen „sämtliche Empfehlungen beziehungsweise Anweisungen offizieller Stellen im Hinblick auf Hygiene, Quarantäne sind zu jeder Zeit einzuhalten“, so Brozio weiter in seinem Aufruf. „Die Bedarfe sollen sich vornehmlich auf die Themen Einkauf, Medikamente und Tierbetreuung beziehen. Alles, was Kinderbetreuung oder andere Themen angeht, sollte über die Facebook-Gruppe oder andere Formate wie WhatsApp-Gruppen erfolgen“, erklärt Brozio.

Für die Hilfe in der Corona-Krise sollen in der Wesergemeinde drei Zonen eingerichtet werden: Die erste erstreckt sich auf Kirchweyhe, Lahausen und Sudweyhe. Die zweite soll Leeste, Erichshof und Melchiorshausen umfassen. Und die dritte ist für Dreye, Ahausen und Jeebel geplant.

Falk Brozio ruft dazu auf, dass sich Interessierte für die gewünschten Zonen als Paten melden können. „Man bekommt dann vom Backoffice jemanden zugeteilt, wird Pate für diese Person und kommuniziert direkt mit dem Betroffenen“, so Brozio. „So erfolgt eine Datenweitergabe über möglichst wenig Stellen“, nennt Brozio den Vorteil dieser Herangehensweise.

Wer im Backoffice mitarbeiten und die Hilfsangebote mit den Bedarfen zusammenbringen möchte, soll in seiner E-Mail das Wort „Backoffice“ in die Betreff-Zeile schreiben. Wer Hilfe anbieten möchte, sollte in jene Zeile den Begriff „Pate“ schreiben.

Brozio bittet die Internet-Nutzer, seinen Beitrag zu teilen. Die Gemeinde prüft derzeit, wie sie der privaten Initiative helfen kann, sagt der Gemeindesprecher Sebastian Kelm auf Anfrage. Zu diesem Thema wird es noch eine Presseinformation geben, kündigt der Rathausmitarbeiter an.