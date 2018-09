Ursula Monsees feiert ihren 90. Geburtstag

Kirchweyhe - Von Rosi Freyer. Ursula Monsees hat am Dienstag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Sie hatte es in jungen Jahren nicht immer leicht. „Dafür hat mich das Leben aber mit einigen schönen Jahren im Alter belohnt“, erzählt sie.

Geboren wurde die Jubilarin in Bremen, sie wuchs aber mit einem Bruder in Kirchweyhe auf. Der Vater hatte ein Malergeschäft, verlegte die Firma oft. Ursula Monsees ging ein Jahr in Kirchweyhe zur Schule und erinnert sich gerne an ihren Lehrer Röhrbein zurück. Nach der Schulzeit zog es die Familie über Umwege nach Syke, wo die junge Frau bei einem Bauern arbeitete.

Als sie mit einer Freundin Bickbeeren pflückte, lernte sie einen Soldaten kennen, mit dem sie sich anfreundete. Später heiratete sie ihn. Tochter Elke wurde geboren. Mit den Umzügen wurde es allerdings nicht besser: Die kleine Familie zog nach Sachsen, kam später wieder nach Syke zurück. Die Ehe hielt den Belastungen nicht stand. Das Paar trennte sich.

Ursula Monsees lernte ihren zweiten Mann in Bremen kennen. Er betrieb ebenfalls ein Malergeschäft und war nebenbei leidenschaftlicher Kunstmaler. Stolz zeigt die Seniorin die Bilder ihres verstorbenen Manns.

Jahrelang litt Ursula Monsees unter schwerem Asthma und Allergien. Während eines Tagesausflugs an die Nordsee nach Sahlenburg konnte sie zum ersten Mal richtig durchatmen. Das Paar schaffte einen Wohnwagen an und lebte rund sechs Jahre an der Küste. Mit dem Wohnwagen kutschierten die Monsees aber auch quer durch Europa und erlebten viel.

Total ins Schwärmen gerät das Geburtstagskind, wenn es vom Aufeinandertreffen mit Grace Kelly in Monaco erzählt. Unzählige Fotos über dieses Ereignis bereiten ihr noch heute große Freude. „Eine wunderschöne Frau auch ohne Schminke“, sagt sie. „Wir haben Frankreich geliebt, das war eine schöne Zeit.“

Bei all den Reisen war immer ein Hund dabei, denn ohne Hunde ging nichts. Das ist bis heute so geblieben. Lexi und Balu, die Hunde einer Nachbarin, lieben Oma Monsees und lassen sich gerne verwöhnen.

Seit 13 Jahren ist die Kirchweyherin Witwe. Mit Hilfe ihrer Tochter kommt sie in der eigenen Wohnung noch klar. Besonders stolz ist sie auf ihren Enkel Martin, der mit seiner Familie in Moordeich lebt. Ursula Monsees liest viele Bücher über gesundes Essen und Leben. Das Rezept ihres hohen Alters verrät sie gerne. „Seit 50 Jahren trinke ich jeden Tag ein Glas Rote-Beete-Saft mit Lebertran und nehme hoch dosiertes Vitamin C. Vielleicht sieht man ihr deshalb auch nicht ihr Alter an. Kaum Falten, alles Natur.

Bis vor zwei Jahren fuhr sie jedes Jahr mit der Tochter zur Ostsee, doch das ist ihr jetzt zu viel. Nun besucht sie zwei Mal in der Woche den Seniorentreff und hat dort ganz viel Spaß. Beim Gedächtnistraining und Wortspielen schneidet sie immer gut ab. „Sie ist sehr poetisch und hat viel Fantasie, früher hat sie Gedichte geschrieben“, erzählt Tochter Elke.

Ursula Monsees freut sich, dass alles so geht, denn mit 40 Jahren hatte sie einen Gehirnschlag und war „fast ein Krüppel“, wie sie erzählt. Sie ist eine zufriedene und sehr aufgeschlossene Dame. Es macht Spaß ihr zuzuhören.