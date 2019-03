Wer in die heimischen Gärten schaut, sieht, dass sich so manche Bäume auf den Frühling einstellen und bereits ihr Blütenkleid auspacken, um Insekten anzulocken. An diesem Mirabellen-Bäumchen in Leeste haben sich einige Knospen noch nicht entfaltet.

Die Pollen laden Insekten ein, sich an ihnen zu nähren. Foto: Sigi Schritt