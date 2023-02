Wolfgang Schierenbeck aus Weyhe hat die Hanse Sail 1991 mitorganisiert

Von: Dierck Wittenberg

Die niederländische Brigg Morgenster bei der 30. Ausgabe der Hanse Sail. Begründet wurde die Tradition des jährlichen maritimen Volksfests im Jahr 1991. © Jens Büttner/dpa

Die Hanse Sail in Rostock zieht jedes Jahr hunderttausende Besucher an. Entstanden ist das Traditionssegler-Treffen 1991. Mittendrin dabei war Wolfgang Schierenbeck aus Weyhe.

Kirchweyhe – Im maritimen Veranstaltungskalender haben die Kieler Woche, die Sail in Bremerhaven oder den Hamburger Hafengeburtstag ihre festen Plätze. Seit 1991 gehört die Hanse Sail in Rostock in diese Reihe. Als Ideengeber mittendrin bei deren Gründung im Jahr eins nach der deutschen Einheit war ein Versicherungskaufmann aus Kirchweyhe: Wolfgang Schierenbeck.

„Als einziger Nicht-Rostocker“, betont Schierenbeck. Aber nicht, um die Bedeutung der eigenen Rolle hervorzuheben, sondern den Rostocker Charakter der Veranstaltung. „Ich habe nur dazugehört“, sagt er über seine Rolle bei der Etablierung der Hanse Sail. Mit Traditionsseglern und Museumsschiffen, Fahrgeschäften und einem Höhenfeuerwerk zum Abschluss lockt das maritime Großereignis jährlich Hunderttausende Besucher nach Warnemünde und in den Rostocker Stadthafen.

Ideengeber: Wolfgang Schierenbeck war 1991 beruflich nach Rostock gekommen. © Dierck Wittenberg

Das 32-jährige Bestehen hat der Hanse-Sail-Verein kürzlich mit einem Wiedersehenstreffen gefeiert. Mit 20 weiteren Männern und Frauen der ersten Stunde war er in Rostock zusammengekommen.

Im Sommer 1990 war Schierenbeck beruflich für eine Versicherungsgruppe nach Rostock gegangen. Inspiriert durch die Bremerhavener Sail (erstmals 1986) habe er die Idee für eine vergleichbare Veranstaltung in Rostock mitentwickelt.

Er habe Beziehungen zur Marine, zur maritimen Szene sowie Kontakte zur Deutschen Seereederei gehabt (ehemalige DDR-Staatsreederei, nach der Wende in eine Gesellschaft umgewandelt), erzählt Schierenbeck. Mit Kapitän Werner Molle von der Deutschen Seereederei und Gerd Spilker, nach 1990 Chefredakteur der Rostocker „Ostsee-Zeitung“, und anderen zählte Schierenbeck zunächst zu einem ehrenamtlichen Koordinierungsausschuss.

„Wir haben von Anfang an vorgehabt, das an den Senat und die Bürgerschaft heranzuführen“, sagt Schierenbeck aus heutiger Sicht. Aber nicht nur die Rostocker Stadtpolitik war seiner Schilderung zufolge zunächst skeptisch. Die Stadt habe andere Probleme. So waren durch die Schließung des Fischkombinats auf einen Schlag Tausende Mitarbeiter arbeitslos geworden, nennt Schierenbeck ein Beispiel.

Im September/Oktober 1990 sei es zunächst darum gegangen, einen Namen zu finden, den es so noch nicht gab. Bei einem – wie man heute sagen würde – Brainstorming sei man auf die Idee für „Hanse Sail Rostock“ gekommen. Auch der – bis heute genutzte – Slogan „Klar Schiff in Rostock“ sei in dem Kreis entstanden.

Man habe Sponsorengelder in Höhe von 250. 000 Mark zusammenbekommen. Schließlich sei auch der Oberbürgermeister – Klaus Kilimann – von der Idee einer Hanse Sail in Rostock überzeugt gewesen. Im Dezember 1990 stimmte die Bürgerschaft, so der Name des Stadtparlaments in hanseatischer Tradition, für die Veranstaltung im Juli 1991. Die Stadt habe die Organisation übernommen.

„Dann ging das richtig los“, erinnert sich Schierenbeck. Das musste es auch, denn es blieb nur ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. „Wir brauchen zwei Jahre“, hätten ihm Organisatoren vergleichbarer Veranstaltungen gesagt, erinnert sich Schierenbeck. Aber zurückrudern konnte man nicht mehr.

„Es war ein wunderschöner Tag“, sagt der heute 78-Jährige über den Auftakt der ersten Hanse Sail in Rostock am 22. Juli 1991. Er deutet auf ein Foto in einem Bildband, das zeigt, wie die Besucher dicht an dicht am Ufer stehen – bei strahlendem Sonnenschein. Mehr als eine Million Besucher kamen zum Auftakt.

Als die Gorch Fock die Parade angeführt habe, sei das ein für alle Menschen in Rostock sichtbares Zeichen gewesen, erinnert sich Schierenbeck. Die Zusage für das Segelschulschiff der Bundesmarine sei aus Wilhelmshaven gekommen. Über den Botschafter Uruguays die für ihr Pendant aus Montevideo, die Capitán Miranda. Bei der Premiere und bis 2019 jedes Mal dabei war auch das ehemalige Segelschulschiff der DDR, die Greif, die bis 1990 Wilhelm Pieck hieß. Ein Modell von der Brigantine, das er als Geschenk aus Rostock bekommen hat, steht hinter Glas in Wolfgang Schierenbecks Arbeitszimmer.

Die Hanse Sail sei Zeichen der Schaffenskraft der Rostocker, hat Klaus Töpfer bei seiner Eröffnungsrede gesagt, erzählt Schierenbeck zustimmend. Das Manuskript der Rede des damaligen Umweltministers und Schirmherren der Veranstaltung hat er neben anderen Erinnerungen aufbewahrt.

Das Entscheidende sei: „Die Bevölkerung von Rostock stand dahinter.“ Weil es nicht genug Hotelbetten gab, brachten die Rostocker mehr als zehntausend Gäste privat unter. Und trotz mehr als einer Million Besucher und nur einer Autobahn sei es nicht zum Verkehrschaos gekommen. Und das Schöne sei, dass es die Hanse Sail nach wie vor gibt.

Rückblickend ist sich Schierenbeck sicher, dass es in den Jahren 1990/91 die einzige Chance gegeben habe, eine solche Veranstaltung auf den Weg bringen. Noch hätten Hoffnung und Aufbruchstimmung überwogen – auch wenn sich die Probleme der Nachwendezeit bereits abzeichneten. Die Außenwirkung der Hanse Sail – „das größte Fest östlich der Elbe“ – habe dazu beigetragen, dass Rostock wirtschaftlich heute vergleichsweise gut dastehe, glaubt der Diplom-Betriebswirt.