Weyher Bauausschuss stimmt für Straßen-Umbenennung in Erinnerung an Frank Pinkus

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Umbenennung: Statt Am Marktplatz könnte hier künftig „Frank-Pinkus-Weg“ stehen. © Archicfoto: Wittenberg

Ein Teilstück der Straße Am Marktplatz soll in Erinnerung an Frank Pinkus umbenannt werden. Dafür hat sich der Weyher Bauausschuss nun mehrheitlich ausgesprochen.

Weyhe – Zu Ehren des 2021 verstorbenen Dramaturgen Frank Pinkus soll ein Teilstück der Straße Am Marktplatz umbenannt werden, das vor dem Weyher Theater, seiner einstigen Wirkungsstätte, liegt. Der Bau- und Planungsausschuss hat sich am Dienstagabend für einen entsprechenden Antrag der CDU ausgesprochen.

In seiner Begründung warb ihr Fraktionsvorsitzender Claus-Peter Wessel noch einmal für die Idee. Wessel reagierte damit auch auf Bedenken, die die Verwaltung in der Sitzungsvorlage formuliert hatte und denen sich die SPD anschloss. Die Überzeugungsarbeit der CDU-Mitglieder sollte aber Erfolg haben.

Claus-Peter Wessel (CDU, Mitte) beim letztlich erfolgreichen Versuch, den Ausschuss zu überzeugen. © Wittenberg

Bei ihren Einwänden bezog sich die Gemeindeverwaltung auf eine Handreichung des Deutschen Städtetages. Demnach sind Umbenennungen auf ein Minimum zu beschränken – es sei denn, es gebe beispielsweise Unklarheiten bei der Orientierung oder es lägen neue historische Bewertungen zum Namensgeber vor. Im vorliegenden Fall sei eine Umbenennung „eher nicht begründet“. Sie würde zudem dazu führen, dass eine „durchgängige, gerade verlaufende Straße“ drei verschiedene Namen trüge – also erst Weberweg, dann der umbenannte Abschnitt, schließlich Am Marktplatz. Ferner verwies die Verwaltung auf die Empfehlung des Städtetags, nach dem Tod einer Person fünf Jahre bis zur Benennung einer Straße zu warten. Deshalb lautete die Empfehlung in den Sitzungsunterlagen, Frank Pinkus ab etwa 2026 bei der erstmaligen Benennung einer Straße zu berücksichtigen.

Dem folgte die SPD: „Wir sind der Auffassung, dass eine Straße zu finden ist, die noch zu bauen ist, die wir in Zukunft nach ihm benennen können“, sagte Rainer Zottmann. Der SPD-Fraktionsvorsitzende brachte dafür eine größere Straße im geplanten Baugebiet „An der Lahauser Straße“ in der Nähe des Marktplatzes ins Spiel.

Die CDU hatte im Antrag die Benennung einer anderen Straße als Alternative genannt, sich aber für das kurze Teilstück zwischen Theater und der Einmündung zum Pfälzer Weintreff ausgesprochen. Und sich der Unterstützung des Weyher Theaters versichert: Dessen Geschäftsführer Heinz-Hermann Kuhlmann hatte sich beim Ortstermin mit der Weyher CDU für die Variante Frank-Pinkus-Weg ausgesprochen.

Darauf verwies Claus-Peter Wessel im Ausschuss: Von einer Adressänderung sei nur das Theater selbst betroffen – „und die unterstützen unseren Antrag sehr“. Das Argument einer „Zerstückelung“ der Straße Am Marktplatz wollte Wessel nicht gelten lassen, diese habe ohnehin sehr viele Abzweigungen.

„Es sind Empfehlungen“, sagte Wessel zu den Handreichungen des Städtetags. Ausnahmen seien möglich. Franziska Schwarz-Beck (FDP) zeigte sich angesichts des Verweises auf die Fünf-Jahres-Frist „verwundert“ und erwähnte eine Ausnahme: Nach dem Tod von Esther Bejarano hatte der Ausschuss eine (künftige) Straßen-Benennung in Gedenken an die Auschwitz-Überlebende befürwortet.

„Straßennamen und die Diskussion darum, das hat in Weyhe Tradition“, stellte Ulrike Buck fest. Ihre Grünen-Fraktion stimmte am Ende wie die FDP-Vertreterin und Rudolf Dyk (Gruppe) mit der CDU für den Antrag.