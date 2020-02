FDP-Kreischef zur Kemmerich-Wahl: „Ein schwerer Fehler“

Landkreis Diepholz – Die Liberalen im Landkreis Diepholz gehen unmissverständlich auf Distanz: Dass ihr Parteikollege Thomas Kemmerich unter anderem mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt worden ist, halten sie für absolut inakzeptabel.

Kreisvorsitzender Marco Genthe: „Die Annahme der Wahl zum Ministerpräsidenten durch Thomas Kemmerich war ein schwerer Fehler. Ohne ihn persönlich zu kennen, gehe ich davon aus, dass es zwar keine Absprache mit der AfD gegeben hat, aber es kann und darf auch ohne Absprache keine Wahl eines Liberalen durch Extremisten geben.“

Marco Genthe, Landtagsabgeordneter und rechtspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, betont genauso: „Ich gehöre daher zu denjenigen, die Thomas Kemmerich unmissverständlich aufgefordert haben, von dem Amt zurückzutreten und den Weg für Neuwahlen in Thüringen frei zu machen. Ich bin in der FDP, weil dies eine Partei der politischen Mitte ist, was für mich jedes Taktieren mit politischen Rändern definitiv ausschließt.“

Gerade der niedersächsische Landesverband habe sich an dieser Stelle auch immer ganz klar von der AfD distanziert – weshalb es ihn schon erschrecke, so Genthe, „wenn in unserer Geschäftsstelle jetzt Drohanrufe eingehen, in Braunschweig minderjährige Parteimitglieder angegangen werden, Sachbeschädigungen verübt werden und in Hannover Polizeieinsätze notwendig geworden sind.“

Der liberale Kreisvorsitzende im Landkreis Diepholz stellt unmissverständlich klar: „Anstatt nun übereinander herzufallen würde ich mir wünschen, dass die demokratischen Kräfte jetzt gemeinsam für unsere verfassungsrechtliche Grundordnung einstehen, damit sich ein solches Desaster wie in Thüringen nicht wiederholen kann.“