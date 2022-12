„(K)ein perfekter Mord“: Theater Pur lädt zum Krimiabend

Von: Rainer Jysch

Teilen

Kostümprobe auf der Bühne der KGS Kirchweyhe. In einer Szene des neuen Krimis „(K)ein perfekter Mord“ posieren vom Theater Pur (v.l.): Silke Kattner, Carina Jaap, Britta Niemeyer, Margret Hermes, Janis Häseker und Harald Köhrmann. © Rainer Jysch

„Man muss bei diesem Stück schon genau aufpassen“, rät Margret Hermes, Pressesprecherin des Vereins Theater Pur, den Besuchern der Vorstellungen „(K)ein perfekter Mord“, die die Laienschauspieler an zwei Terminen im Februar 2023 in der Gemeinde Weyhe aufführen werden.

Weyhe – Die Premiere findet aus organisatorischen Gründen im Haus Adelheide in Delmenhorst am 20. Januar um 20 Uhr statt, gefolgt von zwei weiteren Vorstellungen, die dort am 21. und 22. Januar jeweils verbunden mit einem Buffet über die Bühne gehen. Erst danach zieht das Ensemble nach Weyhe: am 4. Februar geht es im Forum der KGS Leeste weiter und am 18. Februar im Kulturforum der KGS Kirchweyhe, jeweils um 20 Uhr.

„Ein seit März 2022 geprobtes Stück musste leider abgebrochen werden, weil uns eine Darstellerin aus familiären Gründen in der Produktion nicht mehr zur Verfügung stand“, erzählt Margret Hermes. „Wir waren zuerst etwas gelähmt und mussten erst den Roten Faden für ein neues Werk finden.“ Im Juni wurden schließlich die Proben für das aktuelle Stück „(K)ein perfekter Mord“ begonnen und die Handlung durch alle Mitwirkenden entwickelt. Ein Premierentermin vor Weihnachten war in Weyhe zu diesem Zeitpunkt aber leider nicht mehr möglich.

Nicht alle Beteiligten verfolgen das gleiche Ziel

Die Handlung des aufzuführenden Stückes klingt ebenso rätselhaft wie geheimnisvoll: Was hat der Selbstmord eines jungen Studenten mit dem Treffen einiger Autoren zu tun, die im Auftrag einer Produktionsfirma in den Räumen eines gemieteten Anwesens zusammen gekommen sind? Es geht darum, innerhalb einer Woche die Handlungsstruktur für eine neue Krimi-Serie zu entwickeln.

Obwohl alle Autoren augenscheinlich kreativ und konzentriert an der gleichen Aufgabe arbeiten, stellt sich allmählich heraus, dass nicht alle Beteiligten das gleiche Ziel verfolgen. Als ein Mitglied der Gruppe unerwartet stirbt, schreibt der Zufall ein eigenes Drehbuch mit überraschendem Ende. „Die Handlung ist spannend und unterhaltsam, enthält auch Gags und überraschende Momente“, bestätigt die Pressesprecherin des Theaters. „Aber es ist keine leichte Kost, man muss schon gut zuhören.“

Das Ensemble hat sich seit seiner Gründung in 2002 mit Krimiaufführungen auch über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht. „Wir haben pandemiebedingt zwei Jahre lang keine abendfüllenden Stücke entwickeln und aufführen können“, berichtet Margret Hermes. „Aus der Not heraus haben wir in dieser Zeit Sketche auf die Bühne gebracht.“ Insgesamt fünf Stücke hat das Ensemble des Theaters bisher in gemeinsamer Arbeit aus der Taufe gehoben.

Karten

Karten für die Aufführungen des aktuellen Stückes „(K)ein perfekter Mord“ in Weyhe kosten 13 Euro, ermäßigt 11 Euro. Eine Abendkasse gibt es nicht. Der Vorverkauf läuft bereits bei Schüttert in Kirchweyhe und beim Buchladen in Leeste. Kartenbestellungen und verbindliche Reservierungen sind auch telefonisch möglich unter 04242/936728 (AB) oder online: www.theaterpur-weyhe.de.