Ein Kulturkalender für die Weyher Kulturscheune

Von: Dierck Wittenberg

Volles Programm: Björn Giese und Hedda Stock aus dem Kulturbüro der Gemeinde sowie Bibliotheksmitarbeiterin Lisa-Marie Falk präsentieren das Faltblatt für Veranstaltungen in der Kulturscheune. © Dierck Wittenberg

Die Weyher Bibliothek informiert erstmals in gedruckerter Form über das kommende Veranstaltungsprogramm. Bis Juli stehen Lesungen, Rätsel und Bastelspaß an.

Weyhe – Seit die Bibliothek in die neue Kulturscheune umgezogen ist, ist ihre Beliebtheit sprunghaft angestiegen. Das gilt sowohl für die Ausleihen als auch für Lesungen und andere Veranstaltungen. Deshalb gab es schon länger den Wunsch nach einem Programm, in dem diese Angebote übersichtlich zusammengefasst sind. Diesen Wunsch hat das Team nun erfüllen können. Erstmals ist ein Programmheft erschienen, das als Faltblatt auf Papier und zum Herunterladen auf der Internetseite der Bibliothek erhältlich ist.

Zum Weltfrauentag steht die feministische Schriftstellerin Hedwig Dohm im Mittelpunkt

„Wir wurden immer wieder gefragt“, sagte Hedda Stock, die als Kulturbeauftragte auch für die Bibliothek zuständig ist, als sie das Programmheft vorstellte. „Wir sind sehr froh, dass wir das jetzt auch in gedruckter Form vorliegen haben.“

Das erste Faltblatt enthält eine Übersicht mit allen Terminen von Anfang März bis Ende Juli, außerdem Beschreibungen der einzelnen Veranstaltungen. „Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Kulturscheune ihrem Namen gerecht wird“, unterstrich Stock. Herausgekommen sei ein „wunderschönes Programm“.

Dazu zählt monatlich ein Abendtermin für Erwachsene. Im März ist das eine Mischung aus Lesung, Vortrag und Kabarett. Das Hedwig- Dohm-Trio, bestehend aus Nikola Müller, Isabel Rohner und Gerd Baumann, erinnert in einer „Femmage“ an die feministische Schriftstellerin Hedwig Dohm – am 8. März, dem Weltfrauentag.

Laut Björn Giese vom Kulturbüro der Gemeinde ist der Abend fast zu zwei Drittel ausgebucht. Deshalb laute die Empfehlung, bei Veranstaltungen, die eine Anmeldung oder ein Ticket erfordern, vorab das Online-Portal der Bibliothek zu nutzen.

Kulturscheune erweist sich als sehr beliebt bei Besuchern und Künstlern

Die Beliebtheit der Kulturscheune macht sich laut dem Kulturbüro-Team nicht nur bei den Besuchen bemerkbar: Auch die Anfragen von Künstlern hätten spürbar zugenommen.

Beim April-Termin in der Reihe „Abends in der Bibliothek“ wird es um „Gereimtes und Ungereimtes“ aus der Feder von Achim Sonntag gehen. Im Mai um „Gnadenlose Heiterkeit mit Wilhelm Busch“ – denn der hat mehr als Max und Moritz hinterlassen, wie der Ankündigungstext betont. Im Juni schließlich steht ein plattdeutscher Abend mit, so Hedda Stock, „Weyhes plattdeutschen Urgesteinen“ Falko Weerts, Diedrich „Dididoktor“ Heumann und Helmut Fellermann an.

Das Programm enthält für Erwachsene zudem das Leselust-Café. Dort stellt der Bibliotheksförderverein „in gemütlicher Runde interessante Bücher und Autoren vor“. Am Montag, 6. März, wird das beispielsweise Elke Heidenreich sein.

Daneben gibt es in der Bibliothek mehrere Veranstaltungen für Kinder: Regelmäßige Spielenachmittage sowie den Bastelspaß, den FSJlerin Judith Schaffrath jeweils im Anschluss an das Bilderbuchkino von Thomas Prieser anbietet. Der „Lese-Opi“ veranstaltet zudem am 28. März ein Krimirätsel, bei dem Kinder ab acht Jahren sich auf die Spur des Täters begeben.

Die Titel der Gesellschaftsspiele und der Bücher, die an den Spielenachmittagen und beim Bilderbuchkino im Mittelpunkt stehen werden, die genauen Termine samt Uhrzeiten – das alles lässt sich ab sofort dem Veranstaltungsprogramm entnehmen.