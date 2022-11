Ein gemalter Appell für den Frieden

Von: Sigi Schritt

Teilen

Die frisch gekürte Trägerin des Kulturnachwuchspreises: Lisa Rehenbrock aus Sudweyhe. Dahinter steht die Jury, die sich für ihr herausragendes Werk entschieden hatte. © Sigi Schritt

Weyhe – Sie ist 21 Jahre alt, studiert Kunst an der „Carl von Ossietzky“-Universität Oldenburg und ist frischgebackene Preisträgerin: Lisa Rehenbrock aus Sudweyhe hat seit Montagabend aus den Händen von Bürgermeister Frank Seidel den mit 1 000 Euro dotierten Kulturnachwuchspreis erhalten. Die Studentin hatte die Auswahljury mit einem Ölbild auf einer 60 mal 80 Zentimetern großen Leinwand überzeugt.

Der Auswahljury hatte es gefallen, wie die Sudweyherin das Motto „Alles dreht sich“ umgesetzt hat. Es sei ihr erstes politisches Bild, sagt die 21-Jährige. Für den Wettbewerb habe sie es eigens gemalt, fügt sie hinzu. Es zeigt zwei Mädchen in den Kriegswirren. Bedrohlich wirkende Papierflieger umkreisen die beiden Mädchen. Sofort sind Bilder vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Kopf. Und die Papierflieger stehen für Bomber oder Raketen.

In seiner Laudatio vor mehr als 30 Gästen im Ratssaal, dessen Licht gedämpft war, bezeichnete Bürgermeister Frank Seidel sowohl die Idee als auch die künstlerische Umsetzung als „anspruchsvoll“. Ihn habe besonders begeistert, dass die junge Frau ihr Werk den Kindern aus Kriegsgebieten widmet. Das Bild treffe ins Herz. Und die Botschaft, dass Mädchen und Jungen niemals solchem Leid ausgesetzt sein sollten, spreche „uns allen aus dem Herzen.“

Der Bürgermeister sieht in dem Bild einen gemalten „Appell für den Frieden“. Die Künstlerin fügte auf der Leinwand den Papierfliegern eine Friedenstaube hinzu. Sie malte den Vogel nicht naturalistisch, sondern als Origami-Version. Dazu platzierte sie die Friedenstaube fast in der Bildmitte, sodass ihr eine zentrale Bedeutung zukommt. Es ist also ein Bild, dass eine große Hoffnung ausdrückt.

Lisa Rehenbrock gewinnt den mit 1000 Euro dotierten Weyher Kulturnachwuchspreis © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Schließlich gratulierte Bürgermeister Frank Seidel im Namen der Jury. Mitglied der Jury war ebenso Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker. Das Ratsmitglied hatte für die CDU den Antrag für diesen Nachwuchspreis erfolgreich gestellt. Der wurde von allen Parteien mitgetragen. Dieser Preis soll – wie Frank Seidel betonte – auch in den nächsten Jahren wieder vergeben werden. Ebenfalls in der Jury waren: Kay Kruppa, der Intendant vom Weyher Theater, Maike Diedrichs, Fachbereichsleiterin Ästhetik der KGS Leeste, die Weyher Kulturbeauftragte Hedda Stock sowie Maria Pachali (Leselust-Café), Anne Roecken-Strobach, Leiterin der Stuhrer Kunstschule.

Ameel Hotaky, 17-jährige Singer-Songwriterin aus Leeste, zeigt ihr Können: Sie spielt, Gitarre, singt und arbeitet gekonnt mit einer Loop-Station. © Sigi Schritt

Die Jury sichtete nicht nur Bilder, sondern auch Musik-Videos sowie ein Gedicht. Insgesamt sieben Beiträge wurden eingereicht und hatten die Chance, das das Preisgeld zu bekommen. Die 17-jährige Schülerin der KGS Leeste Ameel Hotaky aus Leeste hat ihr Lied „All I got is the pen“ eingereicht. Es sei ein nachdenkliches Stück, so der Bürgermeister. Es glänze nicht nur mit lyrische Tiefgang, sondern ebenso musikalisch und gesanglich. „Achtung Ohrwurmgefahr“, rief er den Zuschauern zu.

Weiterhin hatten sich diese jungen Frauen beworben und kamen in die engere Auswahl: Liv Engler, 19 Jahre alt, aus Leeste. Sie reichte ein Gedicht ein, was die Kulturbeauftragte Hedda Stock im Saal vortrug. Franziska Gröne, 24, aus Dreye, gab den Kurzfilm „Von oben nichts Neues“ ab. Das sei eine Gruppenbewerbung, an der Sina Poppe, Tony Can und Fabio Sobotzki mitgewirkt hatten, erläuterte Frank Seidel. Das Publikum im Rathaus sah einen Streifen, in dem sieben Minuten lang Emotionen zu sehen und zu hören waren.

Merle Hoffmann, 15, aus Stuhr malte ein Gemälde mit einer Spieluhr als Motiv und Olivia Hüneke (21) aus Leeste malte das Gemälde „Whirling wings of a rising swan“. Die 18-jährige Bianca Neumann aus Leeste spielte Solo-Klarinette. Sie brachte auf einem Video das Lied „Lang lang is’s her“ von Reinhold Ritter zu Gehör.

Eines der nominierten Bilder. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Eines der nominierten Bilder. © Sigi Schritt

Weshalb die Gemeinde den Nachwuchspreis vergibt? Der Geldbetrag soll dabei unterstützen, in der Kunst- und Kulturszene Fuß zu fassen. Es gehe darum, den Grundstein für eine Karriere in diesem Bereich zu legen, machte der Bürgermeister deutlich. Er hofft, dass in den kommenden Jahren den Wettbewerb viele junge Menschen zum Anlass nehmen, sich für Kunst und Kultur zu begeistern und mitzumachen. Der Verwaltungschef ist sich sicher, dass diese erste Vergabe dieses Preises den Anfang einer neuen Tradition bildet und ein Ausdruck der künstlerischen Vielfalt in Weyhe sei. „Ich bin davon überzeugt, dass die Preisverleihungen, die nun folgen werden, ähnlich Kreatives zutage bringen werden.“ Diesen Preis als Erstes in den Händen zu halten, sei schon etwas Einzigartiges, sagte der Bürgermeister.

Von Sigi Schritt

Der Weyher Kulturnachwuchspreis © Sigi Schritt sigischritt@web.de