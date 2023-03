Eigengewächs: Tobias Krüger übernimmt Leitung der Leester Feuerwehr

Von: Sigi Schritt

Das Leester Feuerwehrkommando besteht aus dem neuen Ortsbrandmeister Tobias Krüger (links) sowie seinem Stellvertreter Christian Eßers. © Schritt, Sigi

Tobias Krüger ist neuer Ortsbrandmeister in Leeste. An seiner Seite weiß er Stellvertreter Christian Eßers. Das Duo möchte mehr Fördermitglieder gewinnen.

Weyhe – Die Leester Ortswehr hat eine neue Spitze: Tobias Krüger ist im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus von Bürgermeister Frank Seidel und der Ersten Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith offiziell zum Chef der Leester Wehr ernannt worden. In dieser Position löst er Jonas Baum ab, der zunächst keine weitere Funktion in der Wehr übernimmt.

Väterliche Prägung: Tobias Krügers Vater Klaus Peter war Stellvertreter von Hermann Christian Bischoff

Tobias Krüger ist 35 Jahre alt und arbeitet als kaufmännischer Außendienstmitarbeiter in Bremen. Er ist mit der Feuerwehr aufgewachsen und seit 25 Jahren Mitglied. Er ist seinem Vater Klaus Peter Krüger gefolgt. Der sei ihm ein Vorbild in Sachen Feuerwehr gewesen, lebe für die Feuerwehr und sei selbst stellvertretender Ortsbrandmeister in Leeste an der Seite von Hermann Christian Bischoff gewesen.

Im Alter von zehn Jahren absolvierte Tobias Krüger seinen ersten Schnupperdienst bei der Jugendfeuerwehr. Er blieb dabei und übte im Laufe der Jahre zahlreiche Funktionen aus: Unter anderem war er Betreuer, stellvertretender Jugendfeuerwehrwart und Gemeindefeuerwehrwart.

Gehört zu den Aufgaben der Leester Feuerwehrführungsspitze: eine Inspektion der KGS Leeste. © Sigi Schritt

An den Übergang in die Einsatzabteilung erinnert er sich gut: „Das war ein Gefahrguteinsatz.“ Öl auf einem Gewässer nennt er das Stichwort, und kalt sei es damals gewesen. Seine Aufgabe? „Ich musste Ölbindemittel holen und zur Einsatzstelle bringen“ Eine leichte Aufgabe, aber so war das am Anfang. Damals war er noch in der Jugendfeuerwehr und durfte bei den ersten Einsätzen mit Blaulicht mitfahren.

Eine One-Man-Show sei von ihm nicht zu erwarten. Die Leester Wehr brauche eine Führung, die die Aufgaben strukturiert angehe. Seine Themen seien die Jugend- und Kinderfeuerwehr, Betriebsbesichtigungen und Alarmpläne. Seinen Die Aufgaben seines Stellvertreters seien Verwaltungsaufgaben rund um die Themen Personal und Stammdaten.

Christian Eßers möchte gemeinsam mit Tobias Krüger die Leester Wehr weiterentwickeln

Krügers Stellvertreter Christian Eßers ist 37 Jahre alt und arbeitet als leitender Angestellter in einem Stahlhandel in Brinkum. Seit 27 Jahren gehört er der Leester Feuerwehr an. „Ich bin damals zusammen mit Jonas Baum in die aktive Feuerwehr eingetreten“, sagt er. Wie Tobias Krüger ist er Helfer aus Leidenschaft.

Das Management einer Feuerwehr vergleicht er mit dem Management eines mittelständischen Unternehmens. Die vergangenen Monate habe Eßers damit verbracht, den Führungswechsel zu managen. Eine der nächsten Aufgaben ergebe sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan. Dieser stelle die Weichen für die nächsten zehn bis 15 Jahre. Gemeinsam mit Tobias Krüger wolle er daran arbeiten, das hohe Niveau zu halten und zu schauen, wie man sich weiterentwickeln könne. Um das Tagesgeschäft wie die Ausbildung kümmern sich andere: die Zugführer.

Tobias Krüger und Christian Eßers sehen die Schwerpunktfeuerwehr gut aufgestellt: Sie verfügt über fünf moderne Fahrzeuge – darunter neben einem Hilfeleistungslöschfahrzeug auch eine Hubrettungsbühne.

Insgesamt zählt die Einsatzabteilung 86 Mitglieder. Auch die Nachwuchsförderung sei gut aufgestellt: 36 Mädchen und Jungen bilden die Kinderfeuerwehr und 40 Schülerinnen und Schüler die Jugendfeuerwehr. Einen Wunsch hat das Duo: mehr fördernde Mitglieder zu gewinnen.