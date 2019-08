Weyher Bürgerbus-Fahrer brauchen Hilfe

Leeste - „Mir ging es hier so gut, dass ich was zurückgeben wollte“, erzählt Petra Auster. Seit 19 Jahren wohnt sie nun schon in Weyhe. Und seit 13 Jahren fährt sie in ihrer Freizeit den Bürgerbus in Weyhe. Auster fährt gerne Autos und andere Fahrzeuge. Deshalb sagt sie: „Es ist das Ehrenamt, was zu mir sehr gut passt.“

Das Problem: Menschen wie Petra Auster gibt es viel zu wenig. Konkret sind es in Weyhe 33 andere Ehrenamtliche, die wie Auster Bürgerbus-Fahrer sind. Um auch zukünftig die zwei Linien 116 und 117 in der Gemeinde zu betreiben, braucht es eigentlich 38 bis 40 Fahrer. Diese Lücke zu füllen, ist nun das Ziel einer groß angelegten Werbeaktion des Bürgerbus-Vereins. Sie kommt daher in Form eines 3,40 Meter mal 1,73 Meter großen Banners und zahlreichen Flyern und weiteren Werbegeschenken.

Seit ungefähr einem Jahr gibt es die Aktion des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), bei der alle der rund 60 Bürgerbus-Vereine im Einzugsgebiet einmalig im Jahr eine Förderung von 2500 Euro für Werbemaßnahmen beantragen können.

Die Aktion des Verkehrsverbunds könnte nicht passender sein, findet Regine von Larcher. Sie ist 1. Vorsitzende des Weyher Bürgerbus-Vereins und erklärt zum Auftakt der Werbeaktion in Weyhe, dass auch sie sich in diesem Jahr die Förderung gesichert hätten.

„Wir nutzen das Geld, um mit einer Werbeagentur vor Ort etwas professionellere Sachen zu erstellen“, erinnert sich von Larcher an die Gedanken vor dem Förderantrag. Diese „professionelleren Sachen“ stellte der Verein nun auf einer Pressekonferenz in der Alten Wache zum Aktionsstart vor. Auf einem großen Tisch liegen Flyer, Fahrpläne, Aufkleber, aber auch Tassen und Jutebeutel. „Bürgerbus – die beste Verbindung“ steht auf Letzteren.

Und damit liegen der Verein und die Werbeagentur vielleicht gar nicht mal so daneben. In vielen Fällen ist der Bürgerbus nämlich die beste Verbindung, weil er die einzige Verbindung ist. Seit nun schon fast 20 Jahren hält das Netzwerk an freiwilligen Busfahrern mit seinen Fahrzeugen dort, wo Linienbusse nicht mehr halten: schmale kleine Straßen im Ort, abgeschiedene Häuser und Siedlungen im Weyher Umland.

Schwierig wird es nur, wenn die Fahrer im Verein fehlen. Allein im kommenden Jahr würden die Personenbeförderungsscheine von neun Fahrern auslaufen – und damit auch ihre Verpflichtung, im Bürgerbus-Verein mitzuwirken. Die Scheine müssen alle fünf Jahre erneuert werden. Ob alle neun Fahrer auch in Zukunft wieder dabei sein werden, ist ungewiss.

Deswegen soll im Rahmen der Werbeaktion nun für neue Fahrer geworben werden. „Wir brauchen Verstärkung! Fahrer/in gesucht!“ heißt es auf den auffälligen roten Plakaten. Direkt darunter der Hinweis, was es braucht, um ehrenamtlicher Busfahrer zu werden: zwei- bis dreimal im Monat jeweils vier Stunden Zeit und ein Autoführerschein. Außerdem seien zwei Jahre Fahrerfahrung erforderlich, so die Vereinsvorsitzende.

Das klingt erstmal nach nicht viel. Und dennoch würden viele Interessierte absagen, wenn sie hören würden, dass der Einsatz hinter dem Lenker ohne Bezahlung erfolgt, so von Larcher. Am Ende seien es dann vor allem Rentner, die im Bürgerbus-Verein fahren würden.

Um neue Fahrer zu gewinnen, soll das große Banner von nun an eine kleine Tour durch die Stadt zurücklegen. Jeweils drei Wochen wird es zuerst an der Kreuzung Hauptstraße/Am Bruch und danach an der Alten Wache, am Freibad und in Dreyhe hängen. Zusätzlich soll am 24. August eine Werbeaktion auf dem Weyher Marktplatz veranstaltet werden und wenig später auch eine auf dem Herbstmarkt. Parallel hat der Verein auch eine Anzeige auf seiner Website geschaltet und Werbeflächen an den Bus-Haltestellen bestückt.

Vielleicht finden sich auf diesem Weg einige neue Fahrer, vielleicht auch ein paar Berufstätige. Denn auch das ist möglich. Petra Auster etwa ist selbstständig und hat sich den Montagmorgen freigeschaufelt. Sie sagt: „Die Zeit nehme ich mir.“

Zahlen zum Verein

Beim Bürgerbus Weyhe gibt es derzeit 34 ehrenamtliche Fahrer, die zusammen vier Schichten pro Tag á vier Stunden in zwei Linien fahren. Insgesamt stemmen sie 92 Schichten pro Monat.