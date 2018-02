Ehemaliger Publikumsliebling nun Anführer der Bösen

Wrestling in Dreye: 20 Kämpfer gehen aufeinander los / Einladung für Tim Wiese

+ John „Bad Bones“ Klinger ist zurück. - Foto: Ehlers

DREYE - Von Sigi Schritt. „Wenn die ganze Halle gegen mich ist und buht, habe ich meinen Job richtig gemacht.“ Seit Wrestler John „Bad Bones“ Klinger aus Bremen sich im Ring vom Publikumsliebling (wir berichteten) zum bösen Kämpfer gewandelt hat, läuft es bei ihm sehr gut: Davon können sich Wrestling-Freunde am Samstag, 24. Februar, in Dreye überzeugen. Dann stoppt die „wXw“-Tour erneut in Weyhe. Die Zuschauer erleben im Sportcenter Dassbeck in drei Stunden rund 20 Kämpfer, die in Einzel- oder in Gruppen aufeinander losgehen.