Ehemaligenbörse: Weniger Vorträge - mehr Stände

Leeste - Die KGS Leeste bläst zur Ehemaligenbörse: Am Samstag, 23. Februar, öffnet die KGS Leeste ihre Pforten. Bereits zum elften Mal informieren ehemalige Absolventen der KGS als Aussteller und Referenten die Schüler die möglichen Wege, die angestrebten Berufe zu ergreifen, informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Der Profilkurs „Wirtschaft“ unter der Leitung von Rita Nause, Annika Nickel, Fachbereichsleiterin für Politik-Wirtschaft, Geschichte und Erkunde, organisiert unter anderem das Event. Die Idee dahinter ist, dass Absolventen an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren und Schülern, die aktuell vor ihren Abschlüssen stehen, von ihren bisherigen Werdegängen und beruflichen Erfahrungen erzählen.

Von dem altbekannten Atmosphäre des großen Forums wird in diesem Jahr allerdings nur noch wenig übrig sein. Die Börse wird ob der Umbaumaßnahmen, die bereits das Kulturforum umfassen, im kleinen Forum über die Bühne gehen. Deshalb tummeln sich dort und in der Pausenhalle ab 10 Uhr Aussteller und Interessierte. Außerdem ist mit einer zweiten Veränderung zu rechnen: die Ehemaligenbörse wird ein Stück weit zu einem Ehemaligentreffen, zu dem auch viele Lehrer eingeladen wurden. Die Cafeteria sorgt für eine Rund-um-Verpflegung.

Und auch wenn die Ehemaligenbörse jedes Mal ein wenig anders sei, wie Organisatorin Sonja Eden in den vergangenen Jahren verlauten ließ, haben alle Veranstaltungen eines gemeinsam: eine riesige Palette an Möglichkeiten. Da sind zunächst die zahlreichen Stellen zu nennen, bei denen ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert werden. Marissa Brinkmann, Ellen Pilip und Emma Vogelsang beispielsweise informieren über ihr FSJ in den Kindertagesstätten in der Gemeinde Weyhe.

Auch für den Gesundheitsbereich gibt es ein Angebot: Shari Bünso berichtet von ihrem Werdegang als medizinische Fachangestellte, Celina Fleischer wird als Ergotherapeutin vor Ort sein. Darüber hinaus werden viele weitere (duale) Ausbildungsberufe wie beispielsweise zum Dachdecker, Erzieher, Einzelhandels- oder Industriekaufmann, Lacklaboranten oder Polizisten vorgestellt. Und auch für Schüler, die lieber ein Studium beginnen möchten, findet sich ein buntes Potpourri. So werden die Studiengänge Jura, Biologie, Soziologie, Politikwissenschaften, BWL, Wirtschaftsinformatik, angewandte Freizeitwissenschaften, Produktmanagement für Modedesign und Bekleidung, Architektur und Lehramt präsentiert.

Eine weitere Besonderheit ist, dass es ab sofort weniger Vorträge und mehr Stände von Absolventen geben soll, mit denen die Schüler noch mehr und besser ins Gespräch kommen.

Die Schüler werden dabei von ihren jeweiligen Fachlehrern begleitet. In direkter Anbindung zum Unterricht und zur Vorbereitung auf das Praktikum des Gymnasialzweigs in Jahrgang 10, müssen die Schüler die Veranstaltung auswerteten. PS/SIE