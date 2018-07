Ehemalige Leester Tafel bald Geschichte

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Leester Straße, in dem unter anderem einmal eine Bank, ein Café sowie Läden für Handarbeiten und Wohnaccessoires zu finden waren, ist nun Geschichte. Der Bagger rollt nun zum Nachbargebäude: In dem befand sich zuletzt die Leester Tafel. Davor waren in diesem Flachdachbau ein Reformhaus und ein Drogeriemarkt untergebracht. Die Mitarbeiter des Abbruchunternehmens sortieren die unterschiedlichen Materialien und bilden verschiedene Haufen. Der aus Metall ist hoch, denn die tragenden Elemente sind Stahlträger. Auf diesem Areal entstehen ein Mini-Park und eine Mehrparteienwohnanlage. - sie/Foto: Schritt