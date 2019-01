Leester Mariengemeinde verabschiedet sich von Pastor Holger Tietz

Eckig, kantig, echt

+ © Schritt Pastor Holger Tietz (r.) verabschiedet sich von der Mariengemeinde. In der Mitte vorn Superintendent Jörn-Michael Schröder sowie links Kollegen aus der Region. © Schritt

Leeste - Die Mariengemeinde Leeste hat am Sonntag Abschied von Holger Tietz genommen. Der Pastor geht Ende des Monats nach 36 Jahren an dieser Wirkungsstätte in den Ruhestand.