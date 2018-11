ZSA-Umkleiden: „In den Duschen kriegt man allein vom Gucken Fußpilz“

Außen ordentlich, präsentiert sich das Innere der Umkleiden auf der Zentralen Sportanlage in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Die Technik ist marode, zuweilen läuft das Duschwasser 24 Stunden.

Weyhe - Von Philipp Köster. Bei der bloßen Kenntnisnahme eines Sachstandsberichts ist es dann doch nicht geblieben: Eigentlich sollten sich die Mitglieder des Ausschusses für Sport und Kultur am Dienstagabend die drei Varianten ansehen, die die Verwaltung zur Sanierung der Umkleiden auf der Zentralen Sportanlage (ZSA) ausgetüftelt hatte.

Doch angesichts des Zustands des 41 Jahre alten Gebäudes und unterschiedlicher Vorstellungen der Parteien entspannte sich eine lebhafte Diskussion, die am Ende – den kommunalpolitischen Gewohnheiten in der Gemeinde entsprechend – in einem einmütigen Beschluss bei den sich anschließenden Haushaltsberatungen mündete.

Der Reihe nach: Das Gremium hatte sich vor der Sitzung vor Ort den Zustand des Hauses angesehen. „Von außen ordentlich“ konstatierte der CDU-Fraktionschef. Unstrittig war unter der Besucherschar aber auch, dass die Umkleiden und der Sanitärbereich nicht mehr der neuesten Technik entsprechen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Drastischer SPD-Fraktionschef Frank Seidel: „In den Duschen kriegt man allein vom Gucken Fußpilz.“ Der Vorsitzende des TSV Weyhe-Lahausen, Marko Röpke, berichtete als Zuhörer von desaströser Technik und maroder Elektrik sowie unabstellbaren Wasserhähnen, sodass mitunter 24 Stunden lang das Wasser liefe. „Diese Anlage ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte Röpke.

Variante II: Stradis Inn steht zur Disposition

Sein Verein habe in diesem Jahr 200 Neuzugänge und werde von vielen als Dienstleister angesehen, dem die Eltern ihre Kinder anvertrauen. Viele Mitglieder würden heute eine warme Dusche „möglichst mit Seifenspender“ erwarten.

Bereits vor einem Jahr hatte die SPD einen Antrag gestellt, die Sanierung der ZSA voranzutreiben. Inzwischen hatte die Verwaltung besagte Varianten ausgearbeitet: Allen ist die grundlegende Sanierung des Sanitärbereichs, der Austausch der Fenster und Türen, neue Decken, Böden und Wände (außer Außenwände) sowie die Instandsetzung der Technik gemein, wie Rathausmitarbeiterin Meike Schriefer erläuterte. In den unterschiedlichen Entwürfen, die 1,2, 1,5 oder 1,8 Millionen Euro kosten sollen, gibt es Planungen

• für separate Mädchen- und Damenumkleiden, einen abgetrennten, von außen zugänglichen WC-Bereich (I),

• die Schaffung zusätzlicher Umkleiden und eines Clubraums für die Vereine auf Kosten der Gaststätte Stradis Inn (II)

• sowie die Erweiterung des Gebäudes durch Anbauten bei Abtrennung aber Fortbestand des Lokals (III).

Die Verwaltung hatte bereits für die große Lösung III Fördermittel beantragt – aus einem Bundes- sowie einem Länderprogramm. Die Aussichten auf Erfolg für die Förderung durch den Bund stünden aber nicht so gut, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte.

Die CDU konnte sich für keine der Varianten erwärmen. Dietrich Struthoff favorisierte einen Neubau, der der Verwaltung angesichts von rund 3,3 Millionen Euro Kosten Bauchschmerzen bereitet hatte. Alternative seien nur die notwendigen Schönheitsreparaturen. In das alte Gebäude solle nicht so viel Geld gesteckt werden.

Annika Bruck, Fraktionschefin der Grünen, forderte ein Sportstättenkonzept für die ganze Gemeinde, ehe es an die ZSA-Sanierung geht. Außerdem sei zweifelhaft, ob es wirklich 14 bis 15 Umkleiden bedürfe, wie in den Entwürfen angedacht, oder ob sich nicht zwei Teams auch in einer umziehen könnten.

Frank Seidel begrüßte die Entwürfe der Verwaltung und mahnte zur Eile. Er wundere sich, dass die anderen Fraktionen noch nicht weiter seien, sie hätten doch eineinhalb Jahre Zeit gehabt. Es gehe nicht darum, zu entscheiden, welche Türklinke links und welche rechts installiert werde. Mit der Beantragung von Fördergeldern sei vielmehr ein weiterer notwendiger Startschuss für das Projekt gefallen.

Am Ende konnten sich die Fraktionen aber einigen, dass 150 .000 Euro Planungskosten in den Haushalt 2019 eingestellt werden. Diese Planungen sollen dann auch eine Kostenermittlung für einen Neubau enthalten.