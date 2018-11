Duft von Glühwein und Punsch wabert wieder

Traditioneller Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Wohnheims der Lebenshilfe in Lahausen

LAHAUSEN - Die Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe am Schlehenkamp in Lahausen laden für Sonntag, 25. November, zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Die Einladung richtet sich nicht nur an die Nachbarschaft. Gäste auch aus anderen Gemeindeteilen und darüber hinaus sind willkommen.