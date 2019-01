DRK-Landesgeschäftsführer Ralf Selbach besucht Leester Einsatzstelle 

Eine „musterhafte“ Rettungswache

+ © Luka Spahr Die kleine Gruppe bestehend aus (v.l.) Wachenleiter Frank Diephaus, Ausbildungskoordinator und Rettungssanitäter Till Bigalke, dem Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Diepholz Axel Vetter und der Geschäftsführerin des DRK im Landkreis Diepholz, Ulrike Hirth-Schiller, führt DRK-Landesgeschäftsführer Ralf Selbach durch die Räume der neuen Rettungswache. © Luka Spahr

Leeste - Von Luka Spahr. Wow! Wunderbar! Toll! Diese Wörter waren vor Kurzem häufiger in der neuen Rettungswache in Leeste zu hören. Dort hatte sich hoher Besuch angekündigt. Der Landesgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes, Ralf Selbach, nutzte einen Besuch im Landkreis Diepholz nicht nur, um die DRK-Kita in Stuhrer Ortsteil Neukrug zu besichtigen. Auch die Weyher Einsatzstelle besuchte Selbach. Und von dieser war er nach einer Führung durch Kreisgeschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller auch sichtlich begeistert. Die Wache sei „sehr beeindruckend“ und „musterhaft“ lobte der Geschäftsführer.