Nach Sprengung: Dreyer müssen für Bargeld ihren Ortsteil verlassen

Dreye - Die Sparkasse verzichtet auf einen Bargeldautomaten in Dreye. Das bestätigte gestern Ralf Warneke, Marketingleiter der Kreissparkasse Syke. Der bei der Sprengung des Geldautomaten im März zerstörte SB-Pavillon bleibt abgebaut.

Wie berichtet hatte das Gebäude durch eine Explosion einen irreparablen Schaden genommen, als eine Bande Gas in den Geldautomaten gefüllt und entzündet hatte. Wie Ralf Warneke auf Nachfrage sagt, habe sich die Bank die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Sparkasse hatte untersucht, wer dort Geld abhebt, und herausgefunden, dass es nicht unbedingt Dreyer waren. Nur die Hälfte der Verfügungen war überhaupt von Kunden der Kreissparkasse Syke, sagt er.

Noch etwas spricht gegen die Aufstellung eines neuen Pavillions: Das Kreditinstitut kann eine erneute Sprengung nicht ausschließen. Da die Täter laut Warneke immer brutaler vorgehen, möchte die Sparkasse von Anfang an verhindern, dass ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die Sparkasse zieht damit einen Schlussstrich: Die Geschäftsstelle Dreye wurde 1960 gegründet und im Jahre 2001 in einen SB-Standort umgewandelt.

Die Betreuung der Dreyer Sparkassenkunden durch die Berater der Kreissparkasse wird laut Warneke vornehmlich in der Geschäftsstelle Kirchweyhe-Dorfstraße, also in 3,5 Kilometer Entfernung organisiert. Außerdem habe die Nutzung des SB-Standortes über die Jahre stetig abgenommen.