Dreyer Bahnhof soll barrierefrei werden

Weyhe - Von Sigi Schritt. Der Wunschzettel der SPD-Fraktion im Weyher Rat ist noch nicht ganz abgearbeitet, aber die Wahlperiode ist ja auch noch nicht vorbei. Der Vorsitzende Frank Seidel sowie seine Stellvertreterin Astrid Schlegel und Beisitzer Berthold Groeneveld haben gestern im SPD-Haus in Leeste ein positives Fazit zur Halbzeit gezogen. Viele Themen hätten ihren Ursprung in Anträgen der SPD. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass viele Entscheidungen auch von den anderen Fraktionen im Rat getragen worden seien.

Die Liste mit den vielen Stichworten, die Frank Seidel erarbeitet hat, ist lang. Unter dem Begriff „Gesundes und sicheres Weyhe“ erinnert Seidel unter anderem daran, dass die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr „sehr erfolgreich und wertschätzend“ sei. Das Gerätehaus in Leeste ist errichtet worden und auch in Sachen Ausstattung sind mehrere Fahrzeuge ausgeliefert worden. Gleichwohl wissen die Genossen, dass weitere Gerätehäuser in den Fokus gerückt werden müssten. Was das heißt? So gibt es zum Beispiel in Lahausen Probleme mit der Zuwegung und Nutzerkonflikte. „Wir verlassen uns auf die Fachleute in der Feuerwehr, die Vorschläge erarbeiten“, so Seidel. Die Experten wüssten am besten, ob sie zum Beispiel das Thema Ausstattung der Wagen oder zum Beispiel das Thema Drohnen-Einsatz anpacken möchten.

Die Sozialdemokraten loben zudem die Gemeinde, dass es ihr gelungen ist, eine Berufsschule für Heilberufe anzusiedeln. Gleichwohl bedauert die Fraktion, dass die Chirurgie Weyhe in die Nachbarkommune abwandert. Die Politik könne nur Rahmenbedingungen setzen, damit sich die medizinische Versorgung verbessert. Aktuell geht es um das Areal hinter der neuen Augenklinik. Dort sollen sich medizinische Dienstleister ansiedeln. Es sei jedoch noch nicht klar, wer dorthin kommt. Da es sich bei diesem Areal um Gemeindeland handelt, könnten Politik und Verwaltung mitreden.

Unter dem Stichwort „soziales und gerechtes Weyhe“ sehen Seidel, Schlegel und Groeneveld, dass das Flüchtlingskonzept in der Wesergemeinde voll aufgegangen ist. Die dezentrale Unterbringung war ebenso richtig, wie die tatkräftige Unterstützung durch die vielen Paten und Helfer notwendig, blickt Seidel zurück. Zwar sind die Unterbringungsfragen laut Groeneveld geklärt, die Integration sei dank des Einsatzes der Stabsstellenleiterin Astrid Friedmann zwar auf einem guten Weg, aber noch längst nicht abgeschlossen. Die Sozialdemokraten möchten beim Thema Flüchtlinge in diesem Zusammenhang weit über den Tellerrand hinausschauen. „Niemand darf mehr im Mittelmeer ertrinken“, fordert Seidel für die SPD-Fraktion. Sie möchten mit einer Resolution ein Signal setzen und Helfer moralisch unterstützen. Sie hofft auf Zuspruch der Ratsmitglieder anderer Parteien. Wenn man glaubt, die eigene Stimme sei zu klein, dürfe man auch nicht mehr ins Weserstadion gehen, um Werder anzufeuern, so Seidel.

Wohnen in Weyhe ist für die SPD ebenso wichtig. „Wir haben mit dem Wohnbauland-Beschluss viele Leitplanken gesetzt“, so Seidel. Er erinnert an die Quote für bezahlbares Wohnen in Neubauquartieren in Höhe von 20 Prozent. Es sei richtig, dass die Gemeinde Flächen ankauft und so mitentscheiden kann. „Klötze müssen wir verhindern“, so Groeneveld.

Für die Sozialdemokraten waren die Grundschulsanierungen laut Seidel eine echte Herzensangelegenheit. Jetzt folgt die KGS Leeste. Dafür werden 17 Millionen Euro in die Hand genommen. Wegen dieses Projektes müssen künftig wiederum andere Dinge wie zum Beispiel die Feuerwehrgerätehäuser hinten anstehen. Das gilt nicht für Kita-Neubauten, weil der Bedarf höher ist als prognostiziert.

Was die SPD in den kommenden zwei Jahren noch angehen will? Die Gemeinde soll Eigentümerin der Strom- und Gasnetze werden. Und in Sachen Beleuchtung soll die Kommune laut Seidel komplett auf LED umsteigen und „vernünftige Smartlösungen“ finden.

Außerdem soll der Dreyer Bahnhof barrierefrei werden. Für diesen Ortsteil wünschen sich die Sozialdemokraten außerdem einen neuen Geldautomaten. Seidel hält die Entscheidung der Kreissparkasse für falsch, die Sprengung des Automaten durch Verbrecher zum Anlass zu nehmen, in Dreye keinen mehr zu installieren (wir berichteten).