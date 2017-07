Abgelegter Stein beschädigt Auto auf Südumgehung Dreye

Zusammenarbeit mit Bremer Polizei

Dreye - Ein großer Stein, der von Unbekannten auf der Südumgehung in Dreye platziert worden war, hat in der Nacht auf Montag das Auto einer Weyherin beschädigt. Zuvor gab es in den vergangenen Wochen bereits mehrere ähnliche Vorfälle, die sich unter anderem auf den Autobahnzubringern Arsten und Hemelingen ereignet hatten.