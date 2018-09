Umweltminister Olaf Lies überreicht Bovenschulte Förderbescheid: Drei Millionen für Weyhe

Geld für Kultur- und Bildungszentrum

+ © Pressestelle Umweltministerium Bau- und Umweltminister Olaf Lies (l.) übergibt Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Förderbescheid aus dem Programm Soziale Integration. © Pressestelle Umweltministerium

Hannover/Weyhe - Jetzt ist es offiziell: Am Montagmorgen hat der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies in Hannover an Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Förderbescheid für den Bau des Kultur- und Bildungszentrums Leeste (KBL) überreicht. Der Bescheid beläuft sich auf eine Summe von etwa drei Millionen Euro.