Wie sich die Kreismusikschule im Landkreis Diepholz verändert hat

Von: Anke Seidel

Teilen

Uwe Wegert ist Leiter der Kreismusikschule im Landkreis Diepholz. © Anke Seidel

Seit fast zehn Jahren steht Uwe Wegert an der Spitze der Kreismusikschule im Landkreis Diepholz. Eine Institution, die sich in diesem knappen Jahrzehnt durchaus verändert hat. In welchem Bereich sie gewachsen ist und welche Einflüsse Spotify und ähnliche Kanäle auf das Musikverständnis haben, dazu nimmt der 59-Jährige im Interview Stellung. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Wegert, Musik ist ein Lebenselixier. In welchem Bereich – klassisch oder modern – haben Sie die meisten Zuwächse?

Der Bereich Pop ist ganz sicher sehr viel größer geworden. Wir haben uns in den letzten Jahren für den Pop/Rock-Bereich engagiert. Neu ist zum Beispiel der Bereich Pop-Gesang mit inzwischen drei Lehrkräften. Neu ist die Workshop-Reihe mit prominenten Musikerinnen und Musikern der deutschen Pop- und Rockmusik-Szene wie Jane Comerford, Anya Mahnken, Hannes Bauer und Bertram Engel. Im Ensemble-Bereich haben wir Rockbands eingerichtet beziehungsweise wiederbelebt. Viel passiert aber auch im ganz normalen Unterricht mit unseren Lehrkräften, die sich fast alle auch immer aus dem Repertoire der Popmusik bedienen. Es gibt da keine ganz strenge Trennung zwischen den Genres. Gleichzeitig nehmen viele Schülerinnen und Schüler „klassischen Unterricht“, um die „technischen“ Grundlagen an einem Instrument zu erlernen, und machen dann aber später eher Popmusik.

Wie viele Erwachsene lernen bei Ihnen?

2022 waren es genau 325 Erwachsene.

Und wie viele Kinder?

2022 waren es 2622 Kinder in 3103 Belegungen – viele Kinder haben also nicht nur ein Fach gewählt.

Was läuft besonders gut?

Was gut angenommen wird, ist die Sechser-Karte für Erwachsene mit frei wählbaren Terminen nach Absprache. Das kommt sehr gut an und kann auch mehrfach gebucht werden – für alle Bereiche, also auch für Gesang.

Wie verändern Spotify und ähnliche Kanäle das Musikverständnis?

Eine interessante Frage. Als Kind musste ich 25 Kilometer fahren, um den einzigen Schallplatten-Laden im nächst größeren Ort zu erreichen. Da dieses mit einer für mich damals erheblicheren Geldausgabe verbunden war, setzte dieser Einkauf ganz genaue Überlegungen voraus – was will ich unbedingt haben beziehungsweise hören? Pop, Klassik, Rock, wie viele Titel mag ich von dieser Schallplatte und so weiter... Heute kann, meistens mit einem Family Account, bei jedem Anbieter inzwischen auch mit hoher Qualität und in den verschiedensten Fassungen nahezu alles „gestreamt“ werden. Was für ein großartiger Vorteil für alle Musiknutzer! Die Umsatzanteile des Musikverkaufs an Musikhörer im Onlinestreaming betrugen 2014 nur sechs Prozent des Marktes. Heute sieht das ganz anders aus, der Anteil im Onlinestreaming betrug 2022 73,3 Prozent des Umsatzes. Der Anteil des Verkaufs von physischen Tonträgern liegt nur noch bei 19,7 Prozent.

Sind Ganztagsschulen eine Chance, Musikbegabte zu fördern?

Ganztagsangebote bieten eine Chance, möglichst vielen Kindern die gleichen Bildungsangebote zu bieten. Für besonders begabte Kinder gibt es die Möglichkeit, von der Schulleitung für außerschulischen Unterricht vom Ganztag beurlaubt zu werden. Wenn hier Lösungen gefunden werden, dass diese Kinder Musikunterricht am Instrument oder auch im vokalen Bereich mit speziell ausgebildeten Fachkräften wahrnehmen können, kann der Ganztagsunterricht sicher sehr stark aufgewertet und für die Familien auch attraktiv werden. Der sogenannte Ganztag an Schulen muss aus meiner Sicht sehr stark flexibilisiert werden. Es muss möglich sein, den „Ganztag“ frei und möglichst unkompliziert organisieren zu können, damit Musikunterricht von Musikschulen eingebunden werden kann. Das betrifft auch Sportvereine, die Kirchen und andere Vereinsarbeit wie auch Feuerwehr oder THW.

Wie erkennt man Begabung?

Das Allerwichtigste ist, dass die Kinder ihre Begabung selbst erkennen und finden können. Und wo finden Kinder sich? In der Schule, aber auch im außerschulischen Bereich! Nicht alles kann in der Schule gemacht werden – das wäre auch eine Überforderung für die Schüler. Die Erkennung von Begabung und die Förderung von Begabung gehen immer Hand in Hand mit allen Anbietern.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ist das eine private Frage? Ich wünsche mir, dass es Kindern auch in der Zukunft möglich sein wird, mit Hilfe von außerschulischen Bildungs- und Freizeitangeboten ihre Persönlichkeit auszuprägen. Es gibt auch ein Leben nach der Schule, das wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Und als Vater wünsche ich mir, dass wenn die Kinder aus der Schule nach Hause kommen, die Schule auch beendet ist.

Zur Person Uwe Wegert ist seit 2014 pädagogischer Leiter der Kreismusikschule im Landkreis Diepholz. Seine Ausbildung erhielt er an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover am Instrument Klavier und anschließend in Chor- und Ensembleleitung. Der 59-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder.