Drei Kita-Nachmittagsgruppen bieten noch elf freie Plätze

Gemeinde fördert das Lernen der deutschen Sprache für Kinder mit Migrationshintergrund

+ In der Kita Hombachstraße gibt es seit mehreren Jahren ein Nachmittagsangebot. ARCHIVFOTO: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde hat zwei neue Nachmittagsgruppen in den Kindertagesstätten Melchiorshausen und Sudweyhe eingerichtet. Dabei hat die Verwaltung insgesamt 50 neue Plätze geschaffen. Wie Rathausmitarbeiterin Beate Pilath am Dienstagabend im Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend vortrug, bedeutet das aber nicht, dass „alle Kinder schon da sind. Die Gruppen sind noch nicht völlig ausgelastet: In Melchiorshausen gibt es zum Beispiel noch Kapazitäten für acht Kinder, und in Sudweyhe ist ein Platz frei. In der Hombachstraße sind von den 23 Plätzen 23 nicht belegt.