Dorfstraße ist „unzumutbar“ geworden

Thema im Bauausschuss

Dauerhaft Tempo 70 statt 100 – das wünschen sich Bürger für den Autoverkehr auf der Strecke zwischen dem Waldkater und Leeste.

Weyhe - Drohnentaxis fliegen durch die Gegend – Zukunftsmusik in Weyhe? Vielleicht. Dass die Verkehrswege im Wandel sind, zeigt der sogenannte Verkehrsentwicklungsplan. Er ist bereits 20 Jahre alt – die Politik will ihn fortschreiben. Das Papier wird – neben anderen Themen – im Bauausschuss am Dienstag, 29. Oktober, ab 18.30 Uhr im Rathaus besprochen. Es geht zwar auch um die Zukunft, aber vorerst nicht um die in der Luft.