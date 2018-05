Donnerstag geht’s weiter

Bremer Mineralölhandel GmbH übernimmt Tankstelle an der B 6

+ Es gibt viel zu tun – packen wir’s an. Das war in den 1970er-Jahren zwar der Werbeslogan der Konkurrenz von Esso, könnte aktuell aber auch für die Bremer Mineralölhandel GmbH gelten, die die Marke Shell anbietet. Schon am Donnerstag soll der Betrieb beim ehemaligen Tanktreff Hoyer weitergehen. - Foto: Ehlers

Melchiorshausen - Von Philipp Köster. Die in der vergangenen Woche geschlossene Tankstelle an der B 6 in Melchiorshausen wird schon am Donnerstagnachmittag wiedereröffnet. „Wir stricken mit heißer Nadel daran, dass die Kunden dann wieder Benzin und Diesel tanken können“, sagt Ronald Rose, Geschäftsführer der Bremer Mineralölhandel GmbH. Dazu würde das Areal ab Mittwoch „notdürftig handlungsfähig“ gemacht.